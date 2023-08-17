فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هندسة الوعي الداخلي في المشهد السياسي الإسرائيلي

أسعار كيلو الدجاج والخضار واللحوم في أسواق غزة

لا يجب أن تكون (تل أبيب) شرطيًّا للمنطقة

ما الجديد على سعر صرف الدولار؟.. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

شهيد برصاص الاحتلال في مدينة جنين

الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة حتى الأحد المقبل

استطلاع: قرابة نصف الأميركيين يؤيدون حظر تيك توك

بعد رفع الفائدة.. ارتفاع سعر الروبل الروسي

الجيش السوداني يعلن تكبيد "الحركة الشعبية" خسائر فادحة

اعتراف صادم.. خيبة أمل أوكرانية بشأن تسلمها مقاتلات إف-16

الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة حتى الأحد المقبل

17 اغسطس 2023 . الساعة 08:23 بتوقيت القدس
...
مواطنون يستمتعون بالسباحة في البحر مع الأجواء الحارة

 يكون الجو، اليوم الخميس، شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الجمعة

وغدا الجمعة: يكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس السبت

والسبت: يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الأحد

أما الأحد المقبل: يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة، ومن إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة، ومن تشكل الضباب وانخفاض مدى الرؤيا الأفقية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الطقس #أجواء حارة #حالة الطقس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة