شهيد برصاص الاحتلال في مدينة جنين وإصابة جندي إسرائيلي برصاص المقاومة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة صباح اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المدنية.

وبحسب وزارة الصحة فإن الشهيد هو الشاب مصطفى الكستوني (32 عامًا) وقد أصيب برصاص الاحتلال في الرأس والصدر والبطن.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين وفجَّرت مخبزًا واشتبكت مع مجموعة من المقاومين بالقرب منه، حيث تمَّ انتشال جثمان الشهيد مصطفى الكستوني من المخبز الذي تمَّ تفجيره.

وأصيب جندي إسرائيلي، خلال الاشتباكات، وقال جيش الاحتلال إن الجندي من قوات "حرس الحدود دون أن تصف حالته الصحية.

وأصيب شاب على الأقل برصاص الاحتلال في جنين، أُعلن عن استشهاده لاحقًا، خلال اقتحام عناصر من الوحدات الخاصة للمدينة.

وبحسب إفادة الهلال الأحمر أنه تمَّ نقل إصابة بالرصاص الحي إلى المستشفى، خلال الاشتباكات التي اندلعت في الحي الشرقي لمدينة جنين.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المدنية، في ظل اتساع الاشتباكات تصدّيًا للقوات المقتحمة، فيما تمكنت قوة خاصة من اعتقال شابين بالقرب من الدوار الرئيس في جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين