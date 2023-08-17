شهيد برصاص الاحتلال في مدينة جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة صباح اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المدنية.

وبحسب وزارة الصحة فإن الشهيد هو الشاب مصطفى الكستوني (32 عاما) وقد أصيب برصاص الاحتلال في الرأس والصدر والبطن.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنية وفجرت مخبزا واشتبكت مع مجموعة من المقاومين بالقرب منه، حيث تم انتشال جثمان الشهيد مصطفى الكستوني من المخبز الذي تم تفجيره.

وجرت اشتباكات بين مجموعة من المقاومين وعناصر من الوحدة الخاصة لجيش الاحتلال، حيث بلغ عن إصابات بصفوف المواطنين.

وأصيب شاب على الأقل برصاص الاحتلال في جنين، أعلن عن اسشتهاده لاحقا، خلال اقتحام عناصر من الوحدات الخاصة للمدينة.

وبحسب افادت الهلال الاحمر أنه تم نقل إصابة بالرصاص الحي بالرجل إلى المستشفى، خلال الاشتباكات التي اندلعت في الحي الشرقي لمدينة جنين.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المدنية، في ظل اتساع الاشتباكات تصديا للقوات المقتحمة، فيما تمكنت قوة خاصة من اعتقال شابين بالقرب من الدوار الرئيسي في جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين