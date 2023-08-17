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بعد رفع الفائدة.. ارتفاع سعر الروبل الروسي

17 اغسطس 2023 . الساعة 05:51 بتوقيت القدس
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بعد رفع الفائدة.. ارتفاع سعر الروبل الروسي

صعدت العملة الروسية الروبل أمام العملات الرئيسية في بورصة موسكو، أمس الأربعاء، بعد قرار البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة لدعم الروبل.

وبحلول الساعة 14:55 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 1.24 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 95.85 روبل.

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فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 1.33 روبل إلى 104.68 روبل، فيما تراجع اليوان الصيني بواقع 17 كوبيك إلى 13.076 روبل.

وأمس قرر البنك المركزي الروسي، رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3.5% إلى 12% سنويا، وذلك في خطوة تهدف لدعم العملة الروسية.

وجاء القرار مفاجئا للأسواق، حيث توقع المحللون، الذين استطلعت آراءهم وكالة "نوفوستي" رفع المؤشر بواقع 1.5% - 2%، ويرى خبراء أن هذه الزيادة ستساعد في تهدئة الطلب على العملات الأجنبية وبالتالي استقرار سعر صرف الروبل.

المصدر / وكالات
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