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الجيش السوداني يعلن تكبيد "الحركة الشعبية" خسائر فادحة

17 اغسطس 2023 . الساعة 04:50 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت القوات المسلحة السودانية، الأربعاء، التصدي لمحاولة هجوم فاشلة من قبل قوات الحركة الشعبية.

وقال بيان صادر عن الجيش السوداني، إن قوات الحركة الشعبية، تكبدت خسائر كبيرة في صفوفها، إلى جانب تدمير دبابتين وعدد من العربات القتالية، والاستيلاء على دبابتين.

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كذلك أكد الجيش السوداني إفشال محاولة ميليشيات متمردة التسلل إلى بعض المواقع الدفاعية بمحيط منطقة بحري العسكرية، مشيرة إلى قتل خمسة من المتمردين والاستيلاء على عدد من الأسلحة.

وأضافت أن المليشيات المتمردة قصفت بشكل عشوائي منطقة شمبات في الخرطوم، مما تسبب في مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

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وتهاجم قوات الحركة الشعبية فصيل عبد العزيز، القوات الحكومية منذ عام 2012، للمطالبة بالحكم الذاتي لمنطقة جبال النوبة، كما تدعو إلى قسمة عادلة للسلطة والثروة بين الأقاليم السودانية، لكن الطرفين توقفا عن إطلاق النار منذ عام 2017، فيما دخلت الحركة في مفاوضات مع الحكومة الانتقالية عقب سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، دون أن تتوصل لحل نهائي، بسبب تمسكها بتطبيق نظام علماني في البلاد.

وبعد أشهر من الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، استؤنف القتال بين قوات الحركة والقوات الحكومية، حيث سيطرت الحركة على بعض المناطق في ولاية جنوب كردفان، وطبقاً لمصادر تحدثت مع "العربي الجديد"، فإنّ هجوم الحركة على مدينة كادوقلي، مركز ولاية جنوب كردفان، استمر لمدة 7 ساعات عبر مداخل كحليات وبلنجا وتلو، وتبادل الطرفان القصف المدفعي مع الأسلحة الخفيفة ما أدى إلى إثارة القلق وسط المواطنين.

 

 

المصدر / وكالات
#اشتباكات #إطلاق نار #الجيش السوداني #الحركة الشعبية #الدعم الاسريع

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