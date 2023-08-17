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اعتراف صادم.. خيبة أمل أوكرانية بشأن تسلمها مقاتلات إف-16

17 اغسطس 2023 . الساعة 03:42 بتوقيت القدس
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خيبة أمل أوكرانية بشأن تسلمها مقاتلات إف-16

قال يوري إهنات المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية للتلفزيون المحلي في وقت متأخر من يوم الأربعاء إن أوكرانيا لن تتمكن من استخدام طائرات إف-16 المقاتلة أميركية الصنع خلال فصلي الخريف أو الشتاء المقبلين.

وقال إهنات في بث مشترك لعدة قنوات أوكرانية “من الواضح بالفعل أننا لن نتمكن من الدفاع عن أوكرانيا باستخدام مقاتلات إف-16 خلال فصلي الخريف والشتاء المقبلين”.

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وكثيرا ما طلبت أوكرانيا من حلفائها الغربيين إمدادها بمقاتلات إف-16 وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ذلك سيكون مؤشرا على أن الغزو الروسي سينتهي بالهزيمة.

ووافق الرئيس الأميركي جو بايدن في مايو/ أيار على برامج تدريب للطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16 لكن لم يُعلن موعد لتوريد الطائرات حتى الآن.

وقال إهنات "كانت لدينا آمال كبيرة لهذه الطائرة، أن تصبح جزءا من منظومة دفاعنا الجوي، وأن تحمينا من إرهاب الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية".

ويقول الغرب إنه يريد مساعدة أوكرانيا في هزيمة روسيا لكنه أكد مرارا عدم رغبته في إشعال فتيل مواجهة عسكرية مباشرة بين حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة وبين موسكو.

المصدر / وكالات
#أوكرانيا #مقاتلات حربية #طائرات إ16

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