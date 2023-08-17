فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

التداعيات خطيرة.. ألمانيا تشرّع استخدام "الحشيش" لأغراض ترفيهيّة!

إيكواس تعلن تفعيل القوة الاحتياطية لاستعادة النظام في النيجر

محامون من أجل العدالة: الاعتقالات السياسية في الضفة تشهد تطورًا خطيرًا

إيقاف 4 منشآت تجارية عن العمل مؤقتًا في قطاع غزة

لبنان بلا كهرباء جراء توقف محطتي توليد لأسباب مادية

ثلاث إصابات في 22 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية خلال 24 ساعة

الصين تتبرع بمليون دولار لدعم تعليم أطفال لاجئي غزة

أوروغواي تعتزم فتح مكتب دبلوماسي في القدس المحتلة

دعوات لحكومة اشتية بتنفيذ الاتفاق مع "حراك المعلمين" دون تأخير

الاحتلال يفرج عن صيادين اعتقلهما من بحر شمال غزة

التداعيات خطيرة.. ألمانيا تشرّع استخدام "الحشيش" لأغراض ترفيهيّة!

17 اغسطس 2023 . الساعة 01:11 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

مررت الحكومة الألمانية مشروع قانون مثيرًا للجدل، الأربعاء، لتقنين زراعة الماريغوانا واستخدامها لأغراض ترفيهية في أحد أكثر القوانين المتعلقة بالقنب تحررًا في أوروبا.

ومن المحتمل أن تزيد خطوة برلين الزخم لتوجه عالمي مماثل.

اقرأ أيضا: البرلمان اللبناني يستعد لتشريع زراعة الحشيشة

وسيسمح التشريع، الذي يجب أن يمرره البرلمان الألماني، للراشدين بحيازة ما يصل إلى 25 غراما من المخدر أو زراعة 3 نبتات بحد أقصى أو الحصول عليه كأعضاء في نوادي الماريغوانا غير الهادفة للربح، وفق "رويترز".

وتأمل حكومة المستشار أولاف شولتس المنتمية إلى يسار الوسط في أن يتمكن القانون من كبح السوق السوداء وحماية المستهلكين من الماريغوانا الملوثة والحد من الجرائم المتعلقة بالمخدرات.

وقال وزير الصحة كارل لاوترباخ من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي ينتمي إليه شولتس، إن إحدى الركائز الأساسية للخطة التي تزيل المحظورات على تعاطي القنب هي حملة لرفع الوعي بالمخاطر للحد من استهلاك الماريغوانا في نهاية المطاف.

وأضاف أن هذه الحملة لم تكن لتحظى بمستوى الاهتمام نفسه إذا ما أُطلقت من دون تعديل القانون.

وذكر لاوترباخ في مؤتمر صحفي في برلين للإعلان عن مشروع القانون: "بالإجراءات الحالية، لا يمكننا حماية الأطفال والشبان بصورة جادة، فقد صارت المسألة من المحظورات الاجتماعية".

وأردف: "لدينا استهلاك متزايد ومثير للقلق، لم يكن بوسعنا السماح بكل بساطة باستمرار هذا. لذا فهذه نقطة تحول مهمة في سياستنا المتعلقة بالمخدر".

 

 

المصدر / وكالات
#ألمانيا #الحشيش #المخدرات #المارغوانا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة