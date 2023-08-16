لبنان بلا كهرباء جراء توقف محطتي توليد لأسباب مادية

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، الأربعاء، توقف محطتين عن العمل كليا لأسباب مادية ما أسفر عن قطع التيار عن كافة أراضي البلاد.

وقالت المؤسسة (حكومية)، في بيان، إنها "تبلغت من المشغل شركة (PRIMESOUTH)، بوقف معملي الزهراني (جنوب) ودير عمار (شمال)، نتيجة عدم تسديد جزء من مستحقاتها المترتبة بالعملة الأجنبية والبالغة 10 ملايين دولار".

ويعني ذلك أن المحطتين توقفتا عن تزويد السكان بالطاقة، والتي كانت بواقع 4 ساعات يوميا.. "ساعتان صباحا وساعتان مساء".

ويحصل معظم سكان لبنان على الكهرباء من خلال مولدات خاصة، لمعظم ساعات اليوم؛ وسط شح الإمدادات القادمة من المحطتين المسؤولة عنهما الدولة.

وزاد البيان: "وفقا للآلية الموضوعة من جانب مصرف لبنان، فإنه يتم تحويل إيرادات المؤسسة من جباية فواتير الكهرباء بالليرة اللبنانية، إلى عملة الدولار.. لكن ذلك لم يتم منذ تاريخ 25 مايو/ أيار الماضي".

وتابع: "على الرغم من توفر مبلغ مالي من إيرادات المؤسسة بالليرة اللبنانية، بقيمة 2517 مليار ليرة لبنانية.. وهذا الرقم يفوق 37 مليون دولار، لكن لم يتم تحويل المبلغ".

وأوضح أن محطتي دير عمار والزهراني، "هما المعملان الحراريان الوحيدان الموضوعان على الشبكة الكهربائية الوطنية حاليا، في ظل الظروف الاستثنائية السائدة في البلاد، حيث يؤمنان بحدود 550 ميغاواط".

ولفتت المؤسسة إلى أن الوقف "سيؤدي إلى توقف القدرة الإنتاجية للمؤسسة، وبالتالي انفصال الشبكة الكهربائية كليا.. وانعدام التغذية بالتيار الكهربائي إلى المشتركين".

وقبل عامين، ارتفعت وتيرة انقطاع التيار الكهربائي في لبنان بشكل كبير بسبب معاناة الحكومة من ضائقة مالية نتج عنها عدم قدرتها على توفير النقد الأجنبي لاستيراد الوقود.

وكان حجم إنتاج الطاقة في لبنان يراوح بين 1600 و2000 ميغاوات يوميا، إلا أن شح الوقود في السنوات الماضية خفّض الإنتاج تدريجيا إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.

المصدر / الأناضول