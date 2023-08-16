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بسبب غياب فيرمينو عن مباراة الأهلي والخليج في الدوري السعودي

16 اغسطس 2023 . الساعة 21:08 بتوقيت القدس
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بسبب غياب فيرمينو عن مباراة الأهلي والخليج في الدوري السعودي

أعلن نادي الأهلي غياب نجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو، عن مباراته المرتقبة أمام الخليج في المرحلة الثانية من الدوري السعودي لكرة القدم.

ونشر حساب الأهلي عبر موقع "إكس" (تويتر سابقًا) بيانًا، أعلن فيه عن إصابة فيرمينو بشد في العضلة الخلفية.

وقال الأهلي "تعرض اللاعب روبرتو فيرمينو لشدّ في العضلة الخلفية أثناء التدريبات الأخيرة".

وتابع الأهلي "المدرب الألماني ماتياس يايسله، فضل إراحة فيرمينو في مباراة الفريق المقبلة أمام الخليج يوم الخميس".

وأوضح الأهلي "من المقرر أن يتابع فيرمينو مع الجهاز الطبي جلسات صباحية ومسائية، من أجل العودة إلى التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة".

ويبحث الأهلي عن فوزه الثاني توالياً عندما يحل ضيفاً على الخليج على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام الخميس في افتتاح منافسات المرحلة الثانية، لكنه سيكون عليه تعويض غياب فيرمينو صاحب ثلاثية الفوز على الحزم 3-1 في المرحلة الأولى.

وانضم فيرمينو إلى كوكبة من الوافدين أبرزهم الجزائري رياض محرز والعاجي فرانك كيسييه والحارس السنغالي ادوارد مندي، فيما ستبقى مشاركة المدافع التركي ميريح ديميرال مرهونة بجاهزيته.

المصدر / فلسطين اونلاين
#الخليج #الأهلي #الدوري السعودي #فيرمينو

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