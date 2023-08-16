برشلونة يعلن تعيين ديكو مديراً رياضياً

عاد لاعب الوسط السابق البرتغالي من أصل برازيلي ديكو الى برشلونة كي يتولى مهمة المدير الرياضي خلفاً لماتيو أليماني، وذلك وفق ما أعلن الأربعاء بطل الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأفاد النادي الكاتالوني أن الدولي البرتغالي السابق الذي اعتزل اللعب عام 2013 والبالغ حالياً 45 عاماً، وقع عقداً لثلاثة أعوام.

وقال في بيان "سيكون ديكو مسؤولاً عن وضع الفلسفة الرياضية لنادي برشلونة وتكوين الفريق مع المدرب (تشافي هرنانديس) والطاقم التدريبي".

ودافع ديكو عن ألوان برشلونة لأربعة مواسم بعدما انضم اليه من بورتو عام 2004 عقب قيادته الأخير للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتوج البرازيلي الأصل مع "بلاوغرانا" بلقب الدوري الإسباني مرتين ومسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2006.

انتقل في 2008 الى تشلسي الإنكليزي لموسمين وأحرز معه لقب الدوري الممتاز عام 2010 والكأس المحلية عامي 2009 و2010، قبل العودة الى بلده الأم البرازيل ليدافع عن ألوان فلوميننسي لأربعة مواسم أحرز خلالها لقب الدوري مرتين قبل الاعتزال عام 2013.

وسيحل ديكو الذي دافع عن ألوان منتخب البرتغال في 75 مباراة (5 أهداف) بين 2003 و2010 وشارك معه في نهائيات كأس العالم مرتين (2006 و2010) وكأس أوروبا مرة واحدة (2008)، في منصب المدير الرياضي خلفاً لأليماني الذي استلم المهمة بعد رحيل الهولندي جوردي كرويف في أيار/مايو.

ويعمل برشلونة على إعادة هيكلة النادي وقد أفاد الأربعاء أن "النادي سيصدر في الأسابيع المقبلة التفاصيل المتعلقة بالهيكل الرياضي".

المصدر / فلسطين اونلاين