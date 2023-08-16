"أمان" يدعو السلطة لإصدار قرار إجراء انتخابات الهيئات المحلية في القطاع

دعا الائتلاف من أجل للنزاهة والمساءلة- أمان، حكومة رام الله، لإصدار قرار إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة، تعزيزًا للمساءلة المجتمعية، و"حق المواطنين في اختيار ممثليهم".

وأكد "أمان" في بيان، اليوم الأربعاء، أن انتظام إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية كل أربع سنوات، وفقا لأحكام قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية، "حق للمواطنين"، مؤكدا أنه من واجب سلطة الحكم، الالتزام بـ "إجراء الانتخابات المحلية ورعايتها".

وشدد على ضرورة إصدار مجلس الوزراء برام الله، قرارا يحدد فيه موعد إجراء انتخابات المجالس المحلية في قطاع غزة.

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ودعا "ائتلاف أمان" لجنة الانتخابات المركزية أيضًا للبدء في الترتيبات الفنية لإجراء الانتخابات، حسب الأصول والإجراءات المتبعة.

وأضاف: "ندعو كافة الأطراف الفلسطينية الفاعلة للمساهمة في الجهود الداعمة لإجراء الانتخابات المحلية، وإعادة الاعتبار لصوت المواطن الفلسطيني، ولممارسة حقه الدستوري".

وأبدى "ائتلاف أمان" استعداده للشراكة مع منظمات المجتمع المدني للمساهمة في إنجاح الانتخابات المحلية، وبشكل أساسي في الرقابة المجتمعية على العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة لضمان نزاهتها.

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يذكر أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عقدت أول أمس الإثنين "لقاء وطنيا تشاوريا" مع الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات والوجهاء في قطاع غزة، لبحث موضوع تسهيل إجراء الانتخابات المحلية، وخرج الاجتماع بالتوافق على ضرورة ذلك، وأن يتبعه إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني.

وثمنت الفصائل والمؤسسات مبادرة "حماس" بإجراء انتخابات الهيئات المحلية في غزة، مبينة أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، و"يجب التقاطها والبناء عليها؛ لتكون مقدمة وبوابة لإجراء الانتخابات العامة.

المصدر / فلسطين أون لاين