المغربي زياش في طريقه للدوري التركي

بات الدولي المغربي حكيم زياش، نجم تشيلسي الإنجليزي، على وشك الانتقال إلى نادي غلطة سراي التركي، بعد الاتفاق بين إدارة الناديين على جميع تفاصيل الصفقة، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية اليوم الأربعاء.



وعانى النجم المغربي الموسم الماضي من قلة مشاركاته مع النادي اللندني، حيث لم يخض نجم منتخب المغرب سوى 24 مباراة بواقع 928 دقيقة لعب في جميع المسابقات، مكتفيًا بتسجيل 3 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين، رغم تألقه مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم قطر 2022.



وأكد موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، أن ناديي تشيلسي وغلطة سراي اتفاقا على تفاصيل صفقة انتقال زياش إلى النادي التركي، حيث يرتقب أن يخضع النجم السابق لأياكس أمستردام الهولندي، للفحص الطبي مع ناديه الجديد خلال الساعات القليلة القادمة.



وكان نجم "أسود الأطلس" على أعتاب الانتقال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، قبل أن تفشل بعد تأخر "البلوز" في إرسال الوثائق اللازمة لإتمام الصفقة.



وقام اللاعب بالفحص الطبي خلال الميركاتو الصيفي الحالي مع نادي النصر السعودي، ولكن الصفقة لم تتم بسبب فشله في اجتياز الفحوص بنجاح، حسب ما تداولته بعض وسائل الإعلام العالمية.



وأوضح الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، أن صفقة انتقال زياش إلى غلطة سراي لا يزال بها العديد من التفاصيل، إلى جانب الفحوص الطبية.



وينتهي عقد النجم المغربي مع تشيلسي في 30 يونيو/ حزيران لعام 2025، وسط توقعات بأن يوافق البلوز على التخلي عن خدماته مقابل 20 مليون يورو.



جدير بالذكر أن زياش ظهر في 107 مباريات منذ انتقاله إلى تشيلسي عام 2020، أحرز خلالها 14 هدفًا مع تقديم 13 تمريرة حاسمة، بإجمالي 5317 دقيقة لعب.

المصدر / فلسطين اونلاين