منصة "إكس" تفرض رسوما على مستخدمي تطبيق "تويت ديك"

فرضت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر)، اليوم الأربعاء، رسوما على مستخدمي تطبيق "تويت ديك" المجاني وغيرت اسمه إلى "إكس برو".

وتظهر للمستخدمين عند محاولة تسجيل الدخول إلى التطبيق، رسالة تطالبهم بالاشتراك في الخدمة عن طريق الحصول على العلامة الزرقاء التي تكلف 84 دولارا سنويا.

وتنص الرسالة على أن "المشتركين في خدمة العلامة الزرقاء والذين لديهم رقم هاتف تم التحقق منه، سيحصلون على العلامة الزرقاء بمجرد الموافقة على طلبهم".

ويطلق على التطبيق اسم "إكس برو (XPro​​​​​​​)" ضمن الخدمات المدفوعة للمنصة.

وفي 4 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت المنصة أنها تعتزم تقديم نسخة جديدة من تطبيق "تويت ديك" وتحويله إلى خدمة مدفوعة ضمن خدمات العلامة الزرقاء، ما أثار ردود فعل متباينة وسط مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والصحفيين.

المصدر / الأناضول