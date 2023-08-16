موعد مباراة الهلال والفيحاء والنصر يسعى للتعويض أمام التعاون

يبدأ الهلال حقبة جديدة في تاريخه بقيادة نجمه الجديد البرازيلي نيمار دا سيلفا بعدما ظفر بجهوده في صفقة قياسية قادماً من باريس سان جرمان الفرنسي، حيث يستعد لاستضافة الفيحاء السبت ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري السعودي لكرة القدم.

ونشر الهلال الثلاثاء عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" (تويتر سابقاً)، فيديو يظهر فيه نيمار بقميص الهلال الأزرق قائلاً بالإنكليزية "أنا هنا في السعودية... أنا هلالي".

وافق نيمار (31 عاماً) على العرض الذهبي من المملكة الخليجية الغنية بالنفط، حيث سينال في الهلال راتبًا سنويا ضخمًا مقدّراً بحسب مصدر في السعودية بـ 100 مليون يورو (109 ملايين دولار)، ومثلها لنادي باريس سان جرمان، مشيراً إلى أن المهاجم البرازيلي كان يفاوض على عقد لعامين بدلاً من ثلاث سنوات.

وتترقب جماهير الهلال الظهور الأول لنيمار أمام الرائد في 24 الشهر الحالي في المرحلة الثالثة.

وانضم نيمار إلى كوكبة من النجوم الآخرين في الدوري السعودي أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو مانيه (النصر)، الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي (الاتحاد) والجزائري رياض محرز (الأهلي). كما سينضم الى نجوم آخرين في فريقه الجديد على غرار البرتغالي روبن نيفيش، الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، السنغالي خاليدو كوليبالي ومواطنه مالكوم صاحب ثلاثية الفوز على أبها في المرحلة الأولى.

أعرب مالكوم عن سعادته البالغة بتسجيله "هاتريك" في مرمى أبها والبداية القوية للهلال، وقال "سعيد بالانتصار وأهدي كرة المباراة التي حصلت عليها لنجلي الذي أكمل ثلاثة أشهر".

وعن صفقة نيمار، تابع قائلاً "لعبت مع نيمار في صفوف المنتخب البرازيلي وانتظره بحماس شديد في الهلال".

وأردف "تغمرني السعادة بانضمام نيمار، ووجوده سيضيف لنا الكثير من الكرة الجمالية".

ولن يكون الفيحاء الفائز في مباراته الإفتتاحية على الخليج 3-1 صيدا سهلا للهلال كما جرت العادة خلال مواجهات الفريقين، حيث دائما ما يظهر الفريق الفيحاوي صلابته.

ويسعى النصر المتوج أخيراً ببطولة الأندية العربية بقيادة نجمه رونالدو، لاستعادة توازنه وتحقيق فوزه الأول بعد خسارته افتتاحا أمام الاتفاق 1-2 في مباراة غاب عنها نجم ريال مدريد الاسباني ومانشستر يونايتد الانكليزي السابق بسبب الاصابة.

وافتتح رونالدو باكورة ألقابه مع النصر الفائز ببطولة الاندية العربية للمرة الاولى في تاريخه، بتسجيله هدفي الفوز ضد الغريم التقليدي الهلال 2-1 بعد التمديد السبت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية في الطائف.

كما توج رونالدو هدافاً للبطولة برصيد ستة أهداف، علمًا أنه خرج قبل نهاية المباراة بخمس دقائق بعد تعرضه لإصابة في الركبة.

ويأمل النصر في حصد نقاطه الثلاث الأولى عندما يستضيف التعاون الجمعة، وذلك قبل مواجهته المرتقبة أمام شباب الأهلي الإماراتي الثلاثاء المقبل في ملحق دوري أبطال آسيا.

ورغم مشاركة "العالمي" بتشكيلة رديفة في مباراته السابقة بسبب منح الأساسيين راحة بعد التتويج، إلا أنه قدّم مستوى جيداً وكان بامكانه الخروج بنتيجة إيجابية لولا بعض الأخطاء التي أثرت على سير اللقاء رغم افتتاح مانيه التسجيل بعد 4 دقائق من صافرة البداية، قبل أن تتلقى شباكه هدفين.

أكد المدرب البرتغالي لويس كاسترو أن فريقه النصر عانى بسبب ضغط المباريات خلال الفترة الماضية، خاصة بعدما واجه الاتفاق بعد 48 ساعة من النهائي أمام الهلال.

وقال "المباراة كانت صعبة ولم نأخذ الوقت الكافي من الراحة بعد التتويج بالبطولة العربية، ولذلك أحيي فريقي الشجاع والنتيجة ليست كل شيء".

ويفتقد النصر لخدمات مدافعه عبدالله مادو بداعي الإصابة، بينما تبقى مشاركة رونالدو وعلي لاجامي مرهونة بجاهزيتهما.

أما التعاون فظهر بصورة جيدة في التعادل أمام الفتح 1-1، ويحاول تحقيق فوزه الأول أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل.

المصدر / فلسطين اونلاين