(مقاطعة إسرائيل): أفشلنا مهرجانا تطبيعيا في القدس

قالت حركة "مقاطعة (إسرائيل) وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها - بي. دي. إس"، إنها تمكنت من إفشال مهرجان غنائي كان من المقرر أن ينعقد في مدينة القدس المحتلة شهر آب/أغسطس الجاري.

وأوضحت "بي. دي. إس" في بيان لها نشرته على حسابها في منصة "فيسبوك"، أن مركز "في البيت" الإسرائيلي - الفلسطيني التطبيعي، هو الجهة التي كانت تقف خلف تنظيم المهرجان الذي كان مقررا خلال الفترة من 17 - 19 من الشهر الجاري في مدينة القدس المحتلة.

وأشار البيان إلى أن عدداً من الفرق والفنانين والفنانات الفلسطينيين، الذين كشفوا عن مشاركتهم في الحدث، أعلنوا انسحابهم منه، الأمر الذي أدى إلى إلغائه.

وشدد البيان على أن مركز "في البيت" تابع لمؤسسة "مقدسة" الإسرائيلية، التي تتلقى التمويل والرعاية من بلدية الاحتلال، وهي ذاتها التي سبق أن أشرفت على "موسم الثقافة المقدسي" التطبيعي من قبل وتلقّت دعمًا؛ مما يسمّى "متحف المدينة" أيضًا.

كما أوضحت "بي. دي. إس" في بيانها أنه "على الرغم من أن برنامج هذا المهرجان تضمّن فنانين وفنانات فلسطينيين فقط، غير أنّ الإطار القائم عليه هو إطار إسرائيلي - فلسطيني يهدف صراحةً للجمع بين الفلسطينيين والإسرائيليين في مدينة القدس المحتلّة لتطبيع الاحتلال".

وتواصلت الحملة مع جميع المشاركين والمشاركات في المهرجان لتنبيههم أن "الجهة المنظمة لهذا المهرجان هي إطار إسرائيلي - فلسطيني ضليع في التطبيع الفنّي في مدينة القدس المحتلّة".

وقد لاقت دعوة الحملة لمقاطعة المهرجان "استجابةً سريعةً من الفنّانين والفنانات الفلسطينيين الذين انسحبوا منه، ممّا اضطر القائمين عليه إلى إلغائه لاحقًا" بحسب البيان.

وشددت حركة المقاطعة على أن هذا الموقف "يأتي امتداداً للموقف الفلسطيني الوطني الرافض لشرعنة وتطبيع العلاقات مع نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي، بالذات في القدس المحتلّة، حيث يسعى النظام إلى تقويض الهوية الثقافية العربية -الفلسطينية بمكوناتها ولتكريس الضم الإسرائيلي للقدس المحتلة".

المصدر / فلسطين أون لاين