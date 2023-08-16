الاحتلال ينكّل بأسرى "ريمون" وينفذ عمليات نقل تعسفي بحقهم

طال النقل التعسفي الذي تنفذه إدارة سجون الاحتلال مجموعة من الأسرى الفلسطينيين، ولا سيما الأسرى في سجن "ريمون".

وشكلت عمليات النقل التعسفي التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال إحدى أبرز أدوات التنكيل بحق الأسرى، ولا سيما من يعانون من مشاكل صحيةٍ أو مرّ على اعتقالهم سنواتٍ طويلةٍ.

كما أنّ النقل التعسفي يمس البنى التنظيمية للأسرى التي تعتبر إنجازًا لهم، حيث عرف من الأسرى الذين تم نقلهم الأسير محمد فلنة من رام الله، ومعتقل منذ 1992.

إضافةً إلى ذلك، فلقد تم نقل الأسير عماد أبو عجمية من مخيم الدهيشة وهو معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن المؤبد 12 مرة.

وفي ذات السياق، يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، خطواتهم الاحتجاجية وبرنامجهم النضالي ضد جريمة الاعتقال الإداري بحقهم، وذلك لليوم الرابع عشر على التوالي.

وامتنع الأسرى اليوم الأربعاء عن الخروج للفحص الأمني احتجاجًا على الإجراءات العقابية والاستفزازية التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لإسناد الأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال، ودعم خطواتهم الاحتجاجية وبرنامجهم النضالي ضد إدارة مصلحة السجون، التي تُصعّد من اعتداءاتها بحقهم وتعتقلهم في ظروف قاسية.