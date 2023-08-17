17 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 17 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 2002 إعلان مصرع أبو نضال (صبري البنا) زعيم مجلس فتح الثوري المنشق عن حركة فتح في بغداد برصاص مجهول ويعتقد أنه انتحر.
- 2005 مستوطن إسرائيلي يطلق النار تجاه عمال فلسطينيين قرب مستوطنة (شيلو) الفقريب من مدينة رام الله، ما أدى إلى استشهاد 4 منهم وإصابة 4 آخرين.
- 2010 الاحتلال الإسرائيلي تهدم كافة منازل قرية العراقيب الفلسطينية للمرة الرابعة بعد أن أعاد قاطنوها بناءها ثلاث مرات.
- 2014 نائب رئيس "الكنيست" الإسرائيلي موشيه فيغلن يقتحم المسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعة من المتطرفين اليهود من باب المغاربة.
- 2015 بعث أكثر من 300 حاخام في الولايات المتحدة الأمريكية برسائل إلى أعضاء الكونغرس الأمريكي برسائل إلى أعضاء الكونغرس الأمريكي لحثهم على دعم الاتفاق النووي مع إيران.
المصدر / فلسطين أون لاين