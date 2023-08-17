17 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 17 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

2002 إعلان مصرع أبو نضال (صبري البنا) زعيم مجلس فتح الثوري المنشق عن حركة فتح في بغداد برصاص مجهول ويعتقد أنه انتحر.

إعلان مصرع أبو نضال (صبري البنا) زعيم مجلس فتح الثوري المنشق عن حركة فتح في بغداد برصاص مجهول ويعتقد أنه انتحر. 2005 مستوطن إسرائيلي يطلق النار تجاه عمال فلسطينيين قرب مستوطنة (شيلو) الفقريب من مدينة رام الله، ما أدى إلى استشهاد 4 منهم وإصابة 4 آخرين.

مستوطن إسرائيلي يطلق النار تجاه عمال فلسطينيين قرب مستوطنة (شيلو) الفقريب من مدينة رام الله، ما أدى إلى استشهاد 4 منهم وإصابة 4 آخرين. 2010 الاحتلال الإسرائيلي تهدم كافة منازل قرية العراقيب الفلسطينية للمرة الرابعة بعد أن أعاد قاطنوها بناءها ثلاث مرات.

الاحتلال الإسرائيلي تهدم كافة منازل قرية العراقيب الفلسطينية للمرة الرابعة بعد أن أعاد قاطنوها بناءها ثلاث مرات. 2014 نائب رئيس "الكنيست" الإسرائيلي موشيه فيغلن يقتحم المسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعة من المتطرفين اليهود من باب المغاربة.

نائب رئيس "الكنيست" الإسرائيلي موشيه فيغلن يقتحم المسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعة من المتطرفين اليهود من باب المغاربة. 2015 بعث أكثر من 300 حاخام في الولايات المتحدة الأمريكية برسائل إلى أعضاء الكونغرس الأمريكي برسائل إلى أعضاء الكونغرس الأمريكي لحثهم على دعم الاتفاق النووي مع إيران.

المصدر / فلسطين أون لاين