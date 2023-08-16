"حماس": القضاء الصهيوني شريك في قتل الفلسطينيين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن قضاء الاحتلال الصهيوني، الذي أقر الإفراج عن المستوطن المنفّذ الرئيس لجريمة قتل الشهيد قصي معطان، خلال هجوم إرهابي شنّته مجموعات من المستوطنين بدعم من جيش الاحتلال، في قرية برقة شرق رام الله؛ يجعله شريكاً في الجريمة.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في بيان صحفي، الأربعاء: "يُعَدُّ القرار ضوءاً أخضرَ، يمنحه القضاء الصهيوني المجرم، لميليشيات المستوطنين القتلة، لارتكاب مزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدَّساته".

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وأضاف: إن "دعم وتغطية القضاء الصهيوني المجرم لإرهاب المستوطنين القتلة؛ يؤّكد لعبة تكامُل الأدوار التي تلعبها مؤسسات الاحتلال كافّة، في إرهاب شعبنا الفلسطيني ومحاولات تهجيره عن أرضه".

وتابع: إن "القضاء الصهيوني ما هو إلا أداة احتلالية لتنفيذ سياسات الاحتلال الإرهابي".

وشدَّد قاسم على أن شعبنا الفلسطيني لن يوقِف مقاومته حتى إنهاء الاحتلال، وكنس آخر مستوطن مجرم عن أرضنا الفلسطينية".

المصدر / فلسطين أون لاين