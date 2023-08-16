وظيفة شاغرة في جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل بقطاع غزة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة " موظف مشتريات"

المهام والمسؤوليات:

- إدارة وتنسيق ومتابعة كافة الجوانب المتعلقة بالمشتريات والعطاءات بكفاءة وفاعلية.

- إعداد خطة المشتريات وتنفيذها حسب حاجة الشركة وسياستها.

- عقد الاتفاقيات مع الموردين وإعداد قائمة محدثة بالموردين المعتمدين والتأكد من إتباع السياسات والتعليمات الصادرة عن الشركة بهذا الخصوص.

- تحديد كافة الأنواع الرئيسية من المستلزمات والخدمات التي ستكون هناك حاجة لها في المدى القريب، وإجراء تقييمات منتظمة للسوق حول أفضل المصادر والأسعار والتفاوض بشأنها.

- مراقبة وضبط مواعيد الدفعات وآليات التوريد.

- اعداد عروض الاسعار ومتابعتها حسب الأصول، واستكمال الفواتير وخصم المصدر وكافة الضمانات الخاصة بالمشتريات.

- استلام ومراجعة جميع العطاءات وعروض الأسعار وفقا للسعر المستهدف والمواصفات، وإعداد ورقة ملخص عروض الاسعار.

- إعداد أوامر الشراء والتوريد ومتابعتها حسب الأصول.

- متابعة وتلبية احتياجات وطلبات الدوائر والفروع حسب النظام.

- المتابعة مع الدائرة المالية لضمان الدفع في المواعيد كما هو وارد في العقود وأوامر الشراء واعداد الوثائق اللازمة للمطالبات المالية.

- المساعدة في إعداد الاتفاقيات والعقود والمذكرات التي تنظم عمليات الشراء، وذلك حسب الحاجة.

متطلبات الوظيفة

- الدرجة الجامعية الأولى في المحاسبة، أو العلوم المالية أو أي تخصص ذو علاقة.

- خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال العمل.

- المهارة العالية في استخدام البرامج المحاسبية وبرامج الحاسوب.

- إجادة اللغتين العربية، والانجليزية قراءة، وكتابة ومحادثة.

- التمتع بقدرات ومهارات إدارية عالية.

- قدرة عالية على التفاوض مع الموردين.

- لباقة عالية في التعامل مع الموردين.

- أن يكون مطلع على قوانين الجهات المختصة بخصوص عمليات الشراء.

ملاحظات

- تشجع جمعية وفاق الأشخاص ذوي الإعاقة للتقدم لهذه الوظيفة.

- تشجع جمعية وفاق النساء للتقدم لهذه الوظيفة.

- سيتم استبعاد الطلبات التي لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة.

- سيتم استدعاء قائمة ممن تتوافر لديهم المؤهلات المطلوبة للمقابلات.

طريقة التسجيل

- للتقدم للوظيفة من خلال تعبئة الطلب من خلال الرابط التالي :

forms.gle/Q4G4W6iQUrkbn3QS8

- يبدأ التقدم للوظيفة من يوم الثلاثاء الموافق 16/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق: 18/8/2023 الساعة 3:00 مساءً.

- للاستفسار الاتصال على هاتف الجمعية / 2131366 أو جوال الجمعية / 0599155657