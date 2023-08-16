وظيفة شاغرة في جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل بقطاع غزة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة " موظف مشتريات"
المهام والمسؤوليات:
- إدارة وتنسيق ومتابعة كافة الجوانب المتعلقة بالمشتريات والعطاءات بكفاءة وفاعلية.
- إعداد خطة المشتريات وتنفيذها حسب حاجة الشركة وسياستها.
- عقد الاتفاقيات مع الموردين وإعداد قائمة محدثة بالموردين المعتمدين والتأكد من إتباع السياسات والتعليمات الصادرة عن الشركة بهذا الخصوص.
- تحديد كافة الأنواع الرئيسية من المستلزمات والخدمات التي ستكون هناك حاجة لها في المدى القريب، وإجراء تقييمات منتظمة للسوق حول أفضل المصادر والأسعار والتفاوض بشأنها.
- مراقبة وضبط مواعيد الدفعات وآليات التوريد.
- اعداد عروض الاسعار ومتابعتها حسب الأصول، واستكمال الفواتير وخصم المصدر وكافة الضمانات الخاصة بالمشتريات.
- استلام ومراجعة جميع العطاءات وعروض الأسعار وفقا للسعر المستهدف والمواصفات، وإعداد ورقة ملخص عروض الاسعار.
- إعداد أوامر الشراء والتوريد ومتابعتها حسب الأصول.
- متابعة وتلبية احتياجات وطلبات الدوائر والفروع حسب النظام.
- المتابعة مع الدائرة المالية لضمان الدفع في المواعيد كما هو وارد في العقود وأوامر الشراء واعداد الوثائق اللازمة للمطالبات المالية.
- المساعدة في إعداد الاتفاقيات والعقود والمذكرات التي تنظم عمليات الشراء، وذلك حسب الحاجة.
متطلبات الوظيفة
- الدرجة الجامعية الأولى في المحاسبة، أو العلوم المالية أو أي تخصص ذو علاقة.
- خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال العمل.
- المهارة العالية في استخدام البرامج المحاسبية وبرامج الحاسوب.
- إجادة اللغتين العربية، والانجليزية قراءة، وكتابة ومحادثة.
- التمتع بقدرات ومهارات إدارية عالية.
- قدرة عالية على التفاوض مع الموردين.
- لباقة عالية في التعامل مع الموردين.
- أن يكون مطلع على قوانين الجهات المختصة بخصوص عمليات الشراء.
ملاحظات
- تشجع جمعية وفاق الأشخاص ذوي الإعاقة للتقدم لهذه الوظيفة.
- تشجع جمعية وفاق النساء للتقدم لهذه الوظيفة.
- سيتم استبعاد الطلبات التي لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة.
- سيتم استدعاء قائمة ممن تتوافر لديهم المؤهلات المطلوبة للمقابلات.
طريقة التسجيل
- للتقدم للوظيفة من خلال تعبئة الطلب من خلال الرابط التالي :
- يبدأ التقدم للوظيفة من يوم الثلاثاء الموافق 16/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق: 18/8/2023 الساعة 3:00 مساءً.
- للاستفسار الاتصال على هاتف الجمعية / 2131366 أو جوال الجمعية / 0599155657