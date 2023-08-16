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"حماس": دعم الاستيطان لن يمنح الاحتلال شرعية وسيقابل بمزيد من الصمود

16 اغسطس 2023 . الساعة 12:16 بتوقيت القدس
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"حماس": دعم الاستيطان لن يمنح الاحتلال شرعية

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن تخصيص سلطات الاحتلال الإسرائيلي مبالغ مالية كبيرة لدعم الاستيطان في الضفة الغربية لن يمنحه شرعية على أرضنا وسيقابل بمزيد من الصمود والمقاومة.

وأكدت "حماس" في بيان لها، وصل "" نسخة عنه اليوم الأربعاء، أن مواصلة حكومة الاحتلال الفاشية المتطرفة لنشاطاتها الاستيطانية التوسّعية على أرض فلسطين، والتي كان آخرها تخصيص الوزير المجرم سموتريتش لمبلغ 700 مليون "شيكل" لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة ودعم ما يسمى "البؤر الاستيطانية" العشوائية، والإقرار بتوسيع بؤرتين استيطانيتين جنوب الخليل تمهيداً "لشرعنتهما"؛ هو جزء من الحرب المفتوحة على شعبنا ووجوده على أرضه.

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كما وأكدت أن ذلك تحدٍ صارخ للقانون الدولي، يستدعي تدخلاً فاعلاً من المجتمع الدولي لوقف تلك الجرائم والانتهاكات المستمرة.

وشددت "حماس" على أنها وشعبنا صامدون على هذه الأرض، أرض الآباء والأجداد، وسنقاوم الاحتلال ومستوطنيه بكل الوسائل، ولن يكون لهم مقام أو شرعية على أرضنا مهما بلغت التضحيات وطال الزمن.

وأعلنت حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تخصيص ميزانية تقدَّر بـ700 مليون شيكل لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، بما في ذلك البؤر الاستيطانية العشوائية.

ويشرف على المشروع وزير مالية الاحتلال المتطرّف "بتسلئيل سموتريتش" بالتعاون مع وزيرة الاستيطان أوريت ستورك، بهدف دعم المستوطنين وإجرامهم في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين وأراضيهم لصالح الاستيطان والتهام الأرض الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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