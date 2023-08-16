جيل الثانوية العامة 2005.. رابط نتائج توجيهي 2023 في الأردن

تشهد اليوم محرّكات قوقل عمليات بحث كبيرة عن رابط فحص نتائج توجيهي 2023 الثانوية العامَّة في الأردن لما له من أهمية كبيرة لدى أغلبية المواطنين.

فيُعد رابط نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2023، وسيلة الطلبة وذويهم لمعرفة نتائجهم وكشف درجاتهم في هذه المرحلة الدراسية المهمَّة.

متى موعد نتائج التوجيهي 2023 في الأردن؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الأردن، عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023، والذي يصادف اليوم الأربعاء الموافق 16/8/2023م، الساعة الرابعة (4) عصراً، خلال مؤتمر صحفي للوزارة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامَّة توجيهي 2023 في الأردن، كالتالي:

البحث عن موقع وزارة التربية والتعليم بالأسفل

الذهاب إلى خدمات الطالب.

الدخول بالاسم ورقم الجلوس

الضغط على اختيار النتيجة

رابط فحص نتائج توجيهي 2023 في الأردن.. جيل 2005

يصدر الإعلان عن نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 في المملكة الأردنية الهاشمية (الأردن) من ِقبل وزارة التربية والتعليم وهي الجهة الوحيدة والمخولة بإعلان النتائج من خلال موقع الوزارة على الإنترنت.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن لطلبة التوجيهي لهذا العام، الاستعلام عن نتائجهم من خلال رابط نتائج توجيهي 2023، عبر موقع الوزارة أو موقع توجيهي جو والذي يتيح نتيجة توجيهي هذا العام من خلال الرابط التالي.. الضغط هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــا

نتائج الثانوية العامَّة توجيهي 2023 الأردن

وفي رسالة اطمئنان إلى طلبة التوجيهي لهذا العام في الأردن، صرَّح الدكتور محمد خير أبو قديس وزير التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية، أن نتائج توجيهي الثانوية العامَّة لهذا العام، شهدت أفضلية عن الأعوام السابقة نسبة النجاح.

وفيما يخص امتحان مبحث الكيمياء، الذي اشتكى منه طلبة التوجيهي، قالت الوزارة إنّ 691 طالبًا حصلوا على علامة كاملة في هذا المبحث، في حين بلغت نسبة النجاح فيه نحو 77.9 %.

المصدر / فلسطين أون لاين