توجيهي 2023.. رابط نتائج التوجيهي 2023 لجيل 2005 في الأردن

يترقب طلاب وطالبات التوجيهي 2023 لجيل 2002 في الأردن، رابط نتائج توجيهي 2023 لجيل 2005، لمعرفة نتائجهم وكشف درجاتهم في هذه المرحلة التعليمية المهمَّة.

وتٌعد مرحلة الثانوية العامة التوجيهي في الأردن، من أهم المراحل التعليمية والتي يبني عليها الطلبة دراستهم الجامعية واختيار التخصص الذي يرغبون بدراساته.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في وقت سابق، إن عدد المتقدمين لامتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامَّة التوجيهي لهذا العام 2023، بلغ نحو 189192 طالبًا وطالبة، منهم 126216 طالبًا نظاميًّا، و62976 من طلبة الدراسة الخاصة من بينهم 8107 من مشتركي رفع المعدل.

ويستعرض لكم موقع " " موعد النتائج وتوزيع الطلبة في فروع التوجيهي لعام 2023، وخطوات الاستعلام عن نتائج توجيهي 2023 في الأردن، بالإضافة إلى رابط المباشر لنتائج توجيهي 2023 لجيل 2005 في المملكة الهاشمية.

موعد نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2023 في الأردن

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الأردن، في وقت سابق، موعد إعلان نتائج التوجيهي 2023 لجيل 2005، والمقرَّر اليوم الأربعاء الموافق 16/8/2023م، في تمام الساعة 4:00م.

توزيع الطلبة في فروع التوجيهي 2023 في الأردن لجيل 2005

جرى توزيع طلبة التوجيهي الثانوية العامَّة جيل 2005 لهذا العام في المملكة الأردنية الهاشمية، والبالغ عددهم نحو 189192، حسب وزارة التربية والتعليم الأردنية، كالتالي:

72918 في الفرع العلمي.

93030 في الفرع الأدبي.

221 في الفرع الشرعي.

4426 في الفرع الزراعي.

7489 في الفرع الصناعي.

1946 في الفرع الفندقي.

9162 في فرع الاقتصاد المنزلي.

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خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2023 لجيل 2005 في الأردن

الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

اختيار قائمة الثانوية العامَّة في منتصف الصفحة من خلال الموقع.

تحديد شعبة الطالب ما إذا كانت.

اختيار اسم محافظة الطالب.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على إظهار النتيجة.

نتائج الثانوية العامَّة توجيهي 2023 الأردن 2005

وفي رسالة اطمئنان إلى طلبة التوجيهي لهذا العام في الأردن، صرَّح الدكتور محمد خير أبو قديس وزير التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية، أن نتائج توجيهي الثانوية العامة لهذا العام، شهدت أفضلية عن الأعوام السابقة نسبة النجاح.

وفيما يخص امتحان مبحث الكيمياء، الذي اشتكى منه طلبة التوجيهي، قالت الوزارة إنّ 691 طالبًا حصلوا على علامة كاملة في هذا المبحث، في حين بلغت نسبة النجاح فيه نحو 77.9 %.

المصدر / فلسطين أون لاين