توجيهي 2023.. رابط نتائج التوجيهي 2023 لجيل 2005 في الأردن

يترقب طلاب وطالبات التوجيهي 2023 لجيل 2002 في الأردن، رابط نتائج توجيهي 2023 لجيل 2005، لمعرفة نتائجهم وكشف درجاتهم في هذه المرحلة التعليمية المهمَّة.
وتٌعد مرحلة الثانوية العامة التوجيهي في الأردن، من أهم المراحل التعليمية والتي يبني عليها الطلبة دراستهم الجامعية واختيار التخصص الذي يرغبون بدراساته.
وقالت وزارة التربية والتعليم، في وقت سابق، إن عدد المتقدمين لامتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامَّة التوجيهي لهذا العام 2023، بلغ نحو 189192 طالبًا وطالبة، منهم 126216 طالبًا نظاميًّا، و62976 من طلبة الدراسة الخاصة من بينهم 8107 من مشتركي رفع المعدل.
ويستعرض لكم موقع "" موعد النتائج وتوزيع الطلبة في فروع التوجيهي لعام 2023، وخطوات الاستعلام عن نتائج توجيهي 2023 في الأردن، بالإضافة إلى رابط المباشر لنتائج توجيهي 2023 لجيل 2005 في المملكة الهاشمية.
موعد نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2023 في الأردن
أعلنت وزارة التربية والتعليم في الأردن، في وقت سابق، موعد إعلان نتائج التوجيهي 2023 لجيل 2005، والمقرَّر اليوم الأربعاء الموافق 16/8/2023م، في تمام الساعة 4:00م.
توزيع الطلبة في فروع التوجيهي 2023 في الأردن لجيل 2005
جرى توزيع طلبة التوجيهي الثانوية العامَّة جيل 2005 لهذا العام في المملكة الأردنية الهاشمية، والبالغ عددهم نحو 189192، حسب وزارة التربية والتعليم الأردنية، كالتالي:
-
72918 في الفرع العلمي.
-
93030 في الفرع الأدبي.
-
221 في الفرع الشرعي.
-
4426 في الفرع الزراعي.
-
7489 في الفرع الصناعي.
-
1946 في الفرع الفندقي.
-
9162 في فرع الاقتصاد المنزلي.
اقرأ أيضًا: رابط مباشر حول نتائج التوجيهي في الأردن لعام 2023 لجيل 2005 اضغط هـــــــنـــــا
خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2023 لجيل 2005 في الأردن
-
الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.
-
اختيار قائمة الثانوية العامَّة في منتصف الصفحة من خلال الموقع.
-
تحديد شعبة الطالب ما إذا كانت.
-
اختيار اسم محافظة الطالب.
-
إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
-
الضغط على إظهار النتيجة.