مطلوب مأمور مشتريات للعمل في بلدية غزة

إعلان توظيف صادر عن بلدية غزة تعلن فيه عن وظيفة (مأمور مشتريات) وفقاً لما يلي:

شروط الترشيح:

- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في (المحاسبة، إدارة الأعمال) بتقدير عام لا يقل عن جيد من جامعة أو كلية معترف بها.

- أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن (5) سنوات في مجال العمل.

- أن يكون عمر المترشح أقل من (45) عام.

- يفضل أن يكون حاصل على رخصة قيادة سارية المفعول.

- أن يكون من سكان مدينة غزة.

- أن يكون بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض تؤثر على جودة عمله.

المهام والمسؤوليات:

- فحص طلبات الشراء بشكل دقيق والتأكد من وجود الاعتمادات اللازمة.

- تنفيذ طلبات الشراء المعتمدة حسب المواصفات والكميات ومتابعها حتي استكمال الدورة المستندية.

- متابعة الأسعار ومطابقتها مع الفواتير.

- ادخال بيانات الشراء على الحاسوب.

- تنظيم وحفظ وارشفة سجلات ونماذج قسم المشتريات.

- اعداد تقارير شهرية بخصوص طلبات الشراء واوامر الشراء.

- يجب أن يكون له خبرة في توصيف المواد.

المهارات المطلوبة:

- لديه الخبرة العملية في مجال العمل باستخدام أجهزة السحب الإلكتروني (سكانر– ماكينات تصوير ... الخ).

- أن يكون لديه معرفة في برنامج الحاسوب المكتبية Microsoft Office والإنترنت والبريد الإلكتروني.

- معرفه باللغة الإنجليزية (قراءة– محادثة– كتابة).

- أن يمتاز بالمظهر العام اللائق.

- القدرة على المبادة، الإبداع والابتكار وتقديم الاقتراحات.

- امتلاك مهارة التفاوض مع الموردين.

- القدرة على الاتصال والتواصل الفعال مع الموظفين والشركات والمؤسسات العامة والخاصة بكل لباقة ودبلوماسية، وبناء شبكة علاقات جيدة مع الأطراف ذات العلاقة.

- القدرة على إعداد تقارير العمل الفنية والإدارية.

طريقة التسجيل

- على الراغبين في التقدم للوظيفة المذكورة أعلاه تقديم طلب توظيف (على موقع بلدية غزة الإلكتروني) من خلال الضغط ( هنا )

- عند تقديم الطلب على المتقدم إرفاق الوثائق الثبوتية من شهادات أكاديمية ومهنية وخبرات وأي وثائق ذات علاقة لتعزيز الطلب المقدم.

- ينتهى التسجيل يوم الخميس الموافق 24/08/2023م.