فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مطلوب مأمور مشتريات للعمل في بلدية غزة

مرداوي: جريمة الاحتلال في نابلس إرهاب منظم

صفوة الحفاظ "2" .. نور القرآن يضيء غزة

الاستقطاع من مخصصات الشؤون الاجتماعية يفجر غضبًا في أوساط المنتفعين

اتحاد الموظفين بالضفة يستعد لرفع دعوى قضائية ضد إدارة "أونروا"

حصيلة أممية: 10 آلاف مدني قتلوا في أوكرانيا

صانع الفخار الفلسطيني.. روح الصمود والإبداع في تفاصيل الطين

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

93 إصابة وتفجير منزلين خلال اقتحام الاحتلال شرق نابلس

الاحتلال يخصص 700 مليون شيكل دعمًا للاستيطان في الضفة

مطلوب مأمور مشتريات للعمل في بلدية غزة

16 اغسطس 2023 . الساعة 10:12 بتوقيت القدس
...
وظائف شاغرة.jpg

إعلان توظيف صادر عن بلدية غزة تعلن فيه عن وظيفة (مأمور مشتريات) وفقاً لما يلي:

 شروط الترشيح:

- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في (المحاسبة، إدارة الأعمال) بتقدير عام لا يقل عن جيد من جامعة أو كلية معترف بها.

-  أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن (5) سنوات في مجال العمل.

-  أن يكون عمر المترشح أقل من (45) عام.

-  يفضل أن يكون حاصل على رخصة قيادة سارية المفعول.

-   أن يكون من سكان مدينة غزة.

-   أن يكون بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض تؤثر على جودة عمله.

 المهام والمسؤوليات:

- فحص طلبات الشراء بشكل دقيق والتأكد من وجود الاعتمادات اللازمة.

-  تنفيذ طلبات الشراء المعتمدة حسب المواصفات والكميات ومتابعها حتي استكمال الدورة المستندية.

-   متابعة الأسعار ومطابقتها مع الفواتير.

-   ادخال بيانات الشراء على الحاسوب.

-  تنظيم وحفظ وارشفة سجلات ونماذج قسم المشتريات.

-  اعداد تقارير شهرية بخصوص طلبات الشراء واوامر الشراء.

-  يجب أن يكون له خبرة في توصيف المواد.

المهارات المطلوبة:

-  لديه الخبرة العملية في مجال العمل باستخدام أجهزة السحب الإلكتروني (سكانر–  ماكينات تصوير ... الخ).

-  أن يكون لديه معرفة في برنامج الحاسوب المكتبية Microsoft Office والإنترنت والبريد الإلكتروني.

-   معرفه باللغة الإنجليزية (قراءة– محادثة– كتابة).

-   أن يمتاز بالمظهر العام اللائق.

-  القدرة على المبادة، الإبداع والابتكار وتقديم الاقتراحات.

-  امتلاك مهارة التفاوض مع الموردين.

-  القدرة على الاتصال والتواصل الفعال مع الموظفين والشركات والمؤسسات العامة والخاصة بكل لباقة ودبلوماسية، وبناء شبكة علاقات جيدة مع الأطراف ذات العلاقة.

-  القدرة على إعداد تقارير العمل الفنية والإدارية.

 

طريقة التسجيل

- على الراغبين في التقدم للوظيفة المذكورة أعلاه تقديم طلب توظيف (على موقع بلدية غزة الإلكتروني) من خلال الضغط ( هنا )

- عند تقديم الطلب على المتقدم إرفاق الوثائق الثبوتية من شهادات أكاديمية ومهنية وخبرات وأي وثائق ذات علاقة لتعزيز الطلب المقدم.

- ينتهى التسجيل يوم الخميس الموافق 24/08/2023م.              

#غزة #توظيف #وظيفة #فرص #شاغر وظيفي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة