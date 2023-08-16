مطلوب مأمور مشتريات للعمل في بلدية غزة

إعلان توظيف صادر عن بلدية غزة تعلن فيه عن وظيفة (مأمور مشتريات) وفقاً لما يلي:
شروط الترشيح:
- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في (المحاسبة، إدارة الأعمال) بتقدير عام لا يقل عن جيد من جامعة أو كلية معترف بها.
- أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن (5) سنوات في مجال العمل.
- أن يكون عمر المترشح أقل من (45) عام.
- يفضل أن يكون حاصل على رخصة قيادة سارية المفعول.
- أن يكون من سكان مدينة غزة.
- أن يكون بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض تؤثر على جودة عمله.
المهام والمسؤوليات:
- فحص طلبات الشراء بشكل دقيق والتأكد من وجود الاعتمادات اللازمة.
- تنفيذ طلبات الشراء المعتمدة حسب المواصفات والكميات ومتابعها حتي استكمال الدورة المستندية.
- متابعة الأسعار ومطابقتها مع الفواتير.
- ادخال بيانات الشراء على الحاسوب.
- تنظيم وحفظ وارشفة سجلات ونماذج قسم المشتريات.
- اعداد تقارير شهرية بخصوص طلبات الشراء واوامر الشراء.
- يجب أن يكون له خبرة في توصيف المواد.
المهارات المطلوبة:
- لديه الخبرة العملية في مجال العمل باستخدام أجهزة السحب الإلكتروني (سكانر– ماكينات تصوير ... الخ).
- أن يكون لديه معرفة في برنامج الحاسوب المكتبية Microsoft Office والإنترنت والبريد الإلكتروني.
- معرفه باللغة الإنجليزية (قراءة– محادثة– كتابة).
- أن يمتاز بالمظهر العام اللائق.
- القدرة على المبادة، الإبداع والابتكار وتقديم الاقتراحات.
- امتلاك مهارة التفاوض مع الموردين.
- القدرة على الاتصال والتواصل الفعال مع الموظفين والشركات والمؤسسات العامة والخاصة بكل لباقة ودبلوماسية، وبناء شبكة علاقات جيدة مع الأطراف ذات العلاقة.
- القدرة على إعداد تقارير العمل الفنية والإدارية.
طريقة التسجيل
- على الراغبين في التقدم للوظيفة المذكورة أعلاه تقديم طلب توظيف (على موقع بلدية غزة الإلكتروني) من خلال الضغط ( هنا )
- عند تقديم الطلب على المتقدم إرفاق الوثائق الثبوتية من شهادات أكاديمية ومهنية وخبرات وأي وثائق ذات علاقة لتعزيز الطلب المقدم.
- ينتهى التسجيل يوم الخميس الموافق 24/08/2023م.