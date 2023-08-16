مرداوي: جريمة الاحتلال في نابلس إرهاب منظم

أكد القيادي في حركة "حماس" محمود مرداوي، أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، على نابلس هو "إرهاب صهيوني منظم لن يفت عضد شعبنا وعزيمته وإصراره على المواجهة الشاملة لاسترداد حقوقه كاملة".

وقال في تصريح صحفي اليوم: إن "اقتحام منطقة قبر يوسف ومخيم بلاطة شرق نابلس وإصابة عشرات المواطنين وتفجير منزلين، جريمة تؤكد طبيعة الاحتلال وعقليته الهمجية وتعطشه للدماء"، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني الحر قادر على الدفاع عن نفسه ورد الصاع صاعين ومواصلة المقاومة واستهداف قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين في كل المناطق.

وحيا مرداوي "الشعب الفلسطيني ومقاومته التي صدت العدوان وضربت أروع الأمثلة في الشجاعة والدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني في وجه الصلف والتغول الصهيوني البشع"، مؤكداً "استمرار ثورة الشعب الفلسطيني حتى تحرير المسجد الأقصى المبارك والعودة المظفرة إلى ديارنا المسلوبة".

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وأصيب 85 مواطنًا بالاختناق إضافة إلى 8 بالرصاص الحي وصفت إحدى الإصابات بالخطيرة جدًا خلال اقتحام الاحتلال لمنطقة قبر يوسف ومخيم بلاطة شرق نابلس.

وفي السياق؛ تصدّت المقاومة لاقتحام قوات الاحتلال لشرق نابلس بالعبواتِ، كما دارت اشتباكات عنيفة بينها وبين قوات الاحتلال المقتحمة، واستهدف الشباب الثائر جرافة تابعة لجيش الاحتلال بقنبلة محلية الصنع خلال اقتحام المنطقة الشرقية.

وفجّرت قوات الاحتلال منزلين خلال اقتحامٍ واسع لمخيم بلاطة شرق نابلس، في حين تصاعدت ألسنة الدخان من أحد الأبنية بعد تفجيره، كما أغلقت مخيم بلاطة شرق نابلس تزامنًا مع اقتحامه برفقة جرافة عسكرية.

واستهدفت المقاومون قوات الاحتلال بصلياتٍ من الرصاص خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس، كما أطلقوا النار صوب قوات الاحتلال عند حاجز حوارة جنوب المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين