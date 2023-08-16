الاحتلال يخصص 700 مليون شيكل دعمًا للاستيطان في الضفة

أعلنت حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تخصيص ميزانية تقدر بـ700 مليون شيكل لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، بما في ذلك البؤر الاستيطانية العشوائية.

ويشرف على المشروع وزير مالية الاحتلال المتطرف "بتسلئيل سموتريتش" بالتعاون مع وزيرة الاستيطان أوريت ستورك، بهدف دعم المستوطنين وإجرامهم في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين وأراضيهم لصالح الاستيطان والتهام الأرض الفلسطينية.

جاء ذلك بحسب ما كشفت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء اليوم، الثلاثاء؛ وفي حين يدعم بالميزانيات الحكومية جرائم المستوطنين في الضفة، يرفض سموتريتش تحويل أموال الميزانية المخصصة للسلطات المحلية العربية، بزعم منع "وصول هذه الأموال لأيدي مجرمين وإرهابيين".

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وبحسب التقرير، فإن سموتريتش وستورك يدفعان نحو إصدار قرار حكومي لتحويل حوالي 700 مليون شيكل إلى المستوطنات في الضفة المحتلة بهدف "تعزيز الاستيطان"، في قرار يخول وزارة الداخلية الإسرائيلية بتحويل الأموال إلى "أماكن غير منظمة" في إشارة إلى البؤر الاستيطانية.

وذكرت "كان 11" أنه "سيتم رصد هذه الأموال من ميزانيات الوزارات الحكومية"، بحيث سيخصص مبلغ يقدر بـ130 مليون شيكل من ميزانية وزارة التعليم، في حين سيتم اقتطاع مبلغ يقدر بـ200 مليون شيكل من ميزانية وزارة الداخلية، بهدف "تعزيز الاستيطان".

وتواصل حكومة الاحتلال مشاريعها الاستيطانية في الضفة المحتلة بلا هوادةٍ، وسط دعوات فلسطينية لإفشال مخططات الاحتلال عبر تصعيد المقاومةِ بكافة أشكالها في كل زمانٍ ومكانٍ.

المصدر / فلسطين أون لاين