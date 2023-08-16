ناسا: تموز الماضي الأكثر سخونة منذ عام 1880

أكدت وكالة "ناسا" الأمريكية أن شهر يوليو/ تموز من العام الجاري 2023، كان أكثر الشهور سخونة منذ عام 1880، لكنها كشفت عن بيانات مؤسفة للعام القادم 2024.

واحتل شهر تموز /يوليو الماضي قائمة الشهور الأكثر سخونة على الإطلاق بمقدار 0.24 درجة مئوية عن أي شهر في سجل درجات الحرارة العالمية، وفقا للعلماء في معهد جودارد لدراسات الفضاء التابع لناسا.

وأكدت أن شهر تموز / يوليو كان أكثر سخونة بمقدار 1.18 درجة مئوية متوسط درجات الحرارة في الشهر ذاته بين عامي 1951 و1980.

كما توقعت الوكالة أن العام المقبل سيكون أكثر سخونة، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع ليس طبيعيا إنما يعود في المقام الأول إلى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي يسببها الإنسان.

وقال مدير "ناسا" بيل نيلسون: تؤكد بياناتنا ما شعر به المليارات حول العالم حرفيا، درجات الحرارة في تموز / يوليو 2023 جعلته الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق.

وتابع: العلم واضح، يجب أن نعمل الآن لحماية مجتمعاتنا وكوكبنا، إنه الوحيد الذي لدينا.

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ومن جهته، أشار مدير معهد جودارد لدراسات الفضاء جافين شميدت إلى أن "الارتفاع في متوسط درجات الحرارة يؤدي إلى حرارة شديدة الخطورة يعاني منها الناس في جميع أنحاء العالم".

وتؤكد بيانات وكالة "ناسا" ما شعر به المليارات حول العالم "حرفيًا"، حيث كانت درجات الحرارة في يوليو/ تموز عام 2023 الأعلى وجعلته أكثر الشهور سخونة على الإطلاق.

ونقلت مجلة "ساينس أليرت" العلمية، عن مدير "ناسا" بيل نيلسون، الذي أكد أن هذه الظاهرة هي من "آثار أزمة المناخ بشكل مباشر".

وشهد كوكب الأرض الفترة من 3 يوليو إلى 7 أغسطس/ آب، 36 يومًا متتاليًا من درجات الحرارة بمعدلات أعلى من الرقم القياسي السابق.

وفي ضوء هذه البيانات يتوقع العلماء أن يكون عام 2023 هو العام الأكثر سخونة الذي مررنا به منذ أن بدأنا نحن البشر بتسجيل بيانات درجات الحرارة في سجلاتنا.

وقالت سارة كابنيك، كبيرة العلماء في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، إن "عام 2023 حتى الآن هو ثالث أعلى حرارة مسجلة (في التاريخ)".

وتابعت: "من المؤكد تقريبًا، وبفرصة تزيد عن 99 في المائة، أن 2023 سيحتل المرتبة الأولى بين الأعوام الخمسة الأكثر دفئًا على الإطلاق مع احتمال بنسبة 50 في المائة تقريبًا أن يكون عام 2023 هو الأكثر دفئا على الإطلاق".

المصدر / وكالات