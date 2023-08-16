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وصفه بالغبي.. ترامب يهاجم بايدن

16 اغسطس 2023 . الساعة 02:32 بتوقيت القدس
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الرئيس الامريكي بايدن وترامب

هاجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي Truth Social، خلفه الرئيس جو بايدن ووصفه بـأنه "كارثة نفسية" تقود الولايات المتحدة إلى الجحيم.

وأشار الرئيس الأميركي السابق في منشوره إلى أن بايدن أصيب بالجنون، وقال: "أعتقد أن جو بايدن الشرير ليس فقط غبي وعديم الكفاءة، بل أعتقد أنه فقد عقله، إنه مجنون فقد عقله".

وأضاف ترامب إلى أن هذا يبدو جليا من خلال سياسات الدولة المثيرة للاشمئزاز والمهدّدة التي تنتهجها الإدارة الأميركية الحالية.

توعد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في وقت سابق الرئيس جو بايدن بمحاسبته عن فترته الرئاسية.

وقال ترامب "عندما أعود للبيت الأبيض سأطلب التحقيق مع بايدن حول انتهاكات فترته الرئاسية".

وأضاف أن "في أميركا هناك من يعلم أنه لا يمكن هزيمتي بالاقتراع لذا أرادوا تسهيل اعتقالي"، متهما "جماعات الضغط بدفع الملايين لاعتقاله ومنعه من الترشح للرئاسة".

وقبل أسبوعين، اتّهم الملياردير الجمهوري الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات العام المقبل خلفه الديمقراطي بايدن بأنّه "فاسد" ويسعى للإطاحة "بخصمه السياسي الأبرز".

المصدر / وكالات
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