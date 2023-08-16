موعد سفر وغياب لاعبي المنتخب الأولمبي عن فرقهم في غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

استدعى الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي "5" لاعبين من غزة، لقائمة الفدائي التي ستخوض مباراة الأردن التجريبية، ومنافسات التصفيات الآسيوية التي ستقام في البحرين يوم 2 سبتمبر.



ويستعد اللاعبون الخمسة إبراهيم أبو عمير ومهند حسنين "خدمات رفح"، وأحمد كلاب وخالد النبريص "اتحاد خانيونس"، وعمرو رزق "غزة الرياضي"، لمغادرة غزة يوم 27 من أغسطس الجاري للحاق بالمعسكر التدريبي للمنتخب في الأردن، وخوض المباراة التجريبية أمام النشامى يوم 29 الجاري في العاصمة عمان.

وبات اللاعبون الخمسة من الركائز الأساسية في صفوف المنتخب الأولمبي في الفترة الأخيرة وخاضوا مع المنتخب بطولة غرب آسيا في العراق، ودورة الألعاب العربية في الجزائر.



وربما يفتقد فريق خدمات رفح للاعبيه أبو عمير وحسنين في مباراة الهلال، التي تُصادف يوم السفر، بينما سيتمكن الثنائي كلاب والنبريص من المشاركة مع اتحاد خانيونس في الجولة الثالثة، ومن ثم السفر في اليوم التالي، بينما يغيب عمرو رزق عن فريقه غزة الرياضي لأسباب إدارية.



وستفتقد أندية خدمات رفح واتحاد خان يونس وغزة الرياضي للاعبين الخمسة، وكذلك نادي اتحاد دير البلح لمدربه هاني المصدر، لـ6 جولات على الأقل في مرحلة الذهاب، ومن المتوقع غيابهم من الجولة الرابعة حتى التاسعة، حيث سيتواجد اللاعبون ضمن قائمة المنتخب المشارِكة في التصفيات الآسيوية، وكذلك الأولمبياد التي تستضيفها الصين نهاية شهر سبتمبر وتستمر حتي الثامن من أكتوبر القادم.



وتنصُّ لائحة اتحاد كرة القدم على عدم تأجيل مباريات رسمية للفِرق، إلا في حال انضم 3 لاعبين لصفوف المنتخب الوطني على أن يكون بينهما حارس مرمى. وقد يؤثر غياب اللاعبين الخمسة والمدرب المصدر على نتائج فِرقهم خلال فترة غيابهم عن المسابقة، كونهم من الركائز الأساسية ولا يمكن الاستغناء عنها.