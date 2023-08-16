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انسحاب فريق من دوري كرة القدم بشكل مفاجئ

16 اغسطس 2023 . الساعة 00:56 بتوقيت القدس
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غزة / مؤمن الكحلوت:

قرر نادي شباب السموع، الانسحاب من بطولة دوري المحترفين بالضفة الغربية المحتلة، في سابقة هي الأولى نوعها.

وأكد النادي أنه أرسل كتاباً رسمياً لاتحاد كرة القدم، أبلغه فيه بحل الفريق الأول، والاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة دوري المحترفين للموسم الكروي 2023/2024.

وأبدى النادي اسفه لاتخاذ القرار، لكنه اضطر له بعد أن فقد الأمل في فرصة دخول الموسم الكروي الجديد بصورة اعتيادية، ولأسباب عدة قاهرة.

وذكر النادي في بيانه، أن أبرز أسباب إعلان الانسحاب، استقالة الهيئة الإدارية، التي رافقها عزوف الهيئة العامة عن الحضور والمشاركة في انتخاب مجلس إدارة جديد، وكذلك ابتعاد أغلب الداعمين من رجال أعمال، واعتذارهم عن عدم تقديم أي دعم مادي، ورفض أغلبية أعضاء بلدية السموع تقديم الدعم المعتاد.

يُذكر أنه كان من المفترض أن يفتتح نادي شباب السموع الدوري بلقاء مؤسسة البيرة يوم السبت المقبل.

#انسحاب #دوري المحترفين #شباب السموع

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