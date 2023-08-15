النصر يعرض لاعبه البرازيلي على برشلونة

أشار تقرير صحفي إلى إمكانية انضمام البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم النصر السعودي، إلى نادي برشلونة الإسباني، خلال نافذة الانتقالات الصيفية الحالية 2023.



ووفقًا لما أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن اسم تاليسكا عُرض على برشلونة خلال الأيام الماضية، مع توقعات بإمكانية رحيل اللاعب صاحب الـ29 عامًا عن النصر، بسبب انتداب النادي السعودي لبعض النجوم العالميين هذا الصيف.



وسبق لتاليسكا أن أكد، قبل أيام، نيته الاستمرار مع النصر؛ بالتزامن مع تقارير أفادت بإمكانية رحيل اللاعب البرازيلي عن وصيف بطل الدوري السعودي الموسم الماضي.



وكان تاليسكا انضم إلى النصر صيف 2021، قادمًا من نادي غوانزو الصيني، وخلال 64 مباراة خاضها بقميص العالمي، تمكن اللاعب البرازيلي من تسجيل 44 هدفًا وتقديم 8 تمريرات حاسمة، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.



ويمتد تعاقد النجم البرازيلي مع النصر حتى 30 يونيو/ حزيران 2026، وتُقدَّر قيمته السوقية بـ15 مليون يورو، وفقًا لـ"ترانسفير ماركت" أيضًا.



يُذكر أن النصر أبرم مجموعة من التعاقدات المميزة هذا الصيف 2023، يأتي على رأسها ضم المهاجم السنغالي ساديو ماني من بايرن ميونخ الألماني، ومتوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان الإيطالي، والمدافع البرازيلي أليكس تيليس من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

المصدر / فلسطين اونلاين