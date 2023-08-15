أول تصريح لكيبا حارس مرمى ريال مدريد الجديد

قدّم ريال مدريد اليوم الثلاثاء حارس المرمى الدولي الإسباني كيبا أريزابالاغا لاعبًا جديدًا ضمن صفوفه، وسيرتدي القميص رقم 25 في الفريق الملكي.



وخلال حفل التقديم أبدى حارس المرمى أمله في "تحقيق العديد من الألقاب" مع الريال وتمجيد "أسطورة" النادي الأبيض الذي أكد أنه سيعمل معه "بالتزام وجد".



وصرّح أريزابالاغا: "إنه أحد أهم الأيام في مسيرتي الرياضية وحياتي. إنني فخور بشدة لكوني جزءًا من ريال مدريد. أواجه هذا التحدي، هذه المرحلة الجديدة، بحماس كبير".



وأضاف: "بوسعي أن أؤكد لكم لن تنقصني العمل والالتزام والجهد في كل مرة أرتدي فيها قميصي سواء للتدريبات أو المباريات. آمل أن تكون مرحلة رائعة يمكننا فيها الفوز بالعديد من الألقاب وجعل أسطورة ريال مدريد أعظم".



وكان كيبا (28 عامًا) على بُعد خطوة من الانتقال إلى ريال مدريد في 2017، لكن مدرب الفريق آنذاك، الفرنسي زين الدين زيدان أصر وقتها على الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.



وبعدها بستة أشهر انتقل كيبا إلى تشيلسي مقابل 80 مليون يورو، ليلعب أساسيًّا في الفريق قبل أن يجلس بعدها احتياطيًّا عقب وصول إدوارد ميندي، لكنه استعاد بعدها المركز الأساسي خلال النصف الثاني من الموسم الماضي.



وبوصول الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو إلى تشيلسي، كان كيبا هو الحارس الأساسي في معظم المباريات التحضيرية للموسم، لكن التعاقد مع روبرت سانشيز يوم 5 أغسطس/آب الماضي غيّر من موقفه لينتهي به الحال في ريال مدريد رغم اهتمام بايرن ميونخ أيضًا بضمه.

المصدر / فلسطين اونلاين