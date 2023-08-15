11 عملًا مقاومًا بالضفة خلال 24 ساعة بينها إطلاق صاروخ من جنين

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية ضد قوات الاحتلال "الإسرائيلي" والمستوطنين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 11 عملًا مقاومًا شملت على إطلاق صاروخٍ وخمس عملياتِ إطلاق نارٍ وتصدٍ للمستوطنين و4 مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال تخللها عمليات إلقاء حجارة.

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وأطلقت المقاومة صاروخ قسام على مستوطنة "شاكيد" كما أطلقت النار مرتين على قوات الاحتلال في حاجز "دوتان" في جنين.

و اندلعت مواجهات بين الشبان الثائر وقوات الاحتلال في يعبد وبئر الباشا تخللها عمليات إلقاء حجارة تجاه قوات الاحتلال.

واستهدفت المقاومة قوات الاحتلال المتوغلة في مخيم عقبة جبر في أريحا بصلياتٍ من الرصاص، كما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال الصهيوني تخللها عمليات إلقاء حجارة.

وتصدّى الشبان الفلسطينيون لهجماتِ المستوطنين في قصرى في نابلس، كما اندلعت مواجهات في البلدة بين الشبان وقوات الاحتلال تخللها عمليات إلقاء حجارة.