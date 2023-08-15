فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

11 عملًا مقاومًا بالضفة خلال 24 ساعة بينها إطلاق صاروخ من جنين

أرقام بارزة في الجولة الأولى للدوري الممتاز والأولى

الأسرى الإداريون.. معركة نضاليةٌ حاسمة وتحدٍ لغطرسة الاحتلال

القيادي "حسن": الاعتقال السياسي طعنة غادرة في خاصرة شعبنا وعلى السلطة وقفه فورًا

بشرى سارة لاتحاد خانيونس قبل مواجهة خدمات رفح

رسمياً: الهلال يعلن التعاقد مع نيمار

الجبهة الشعبية تتهم حكومة رام الله بالسطو على مخصصات الأسر الفقيرة في غزة

بقيمة مليون دولار.. اليابان تقدم دعمًا طارئًا لإعادة إعمار مخيم جنين

ما هو الأكل المناسب لجرثومة المعدة؟

حماس تبارك نجاح مشروع "صفوة الحفاظ" وتشيد بدور دار القرآن الكريم

11 عملًا مقاومًا بالضفة خلال 24 ساعة بينها إطلاق صاروخ من جنين

15 اغسطس 2023 . الساعة 21:54 بتوقيت القدس
...
11 عملًا مقاومًا بالضفة خلال 24 ساعة بينها إطلاق صاروخ من جنين وخمس عمليات إطلاق نار

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية ضد قوات الاحتلال "الإسرائيلي" والمستوطنين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 11 عملًا مقاومًا شملت على إطلاق صاروخٍ وخمس عملياتِ إطلاق نارٍ وتصدٍ للمستوطنين و4 مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال تخللها عمليات إلقاء حجارة.

اقرأ أيضا: فصائل المقاومة: العدوان على الأقصى استفزاز خطير لشعبنا وأمتنا

وأطلقت المقاومة صاروخ قسام على مستوطنة "شاكيد" كما أطلقت النار مرتين على قوات الاحتلال في حاجز "دوتان" في جنين.

و اندلعت مواجهات بين الشبان الثائر وقوات الاحتلال في يعبد وبئر الباشا تخللها عمليات إلقاء حجارة تجاه قوات الاحتلال.

واستهدفت المقاومة قوات الاحتلال المتوغلة في مخيم عقبة جبر في أريحا بصلياتٍ من الرصاص، كما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال الصهيوني تخللها عمليات إلقاء حجارة.

وتصدّى الشبان الفلسطينيون لهجماتِ المستوطنين في قصرى في نابلس، كما اندلعت مواجهات في البلدة بين الشبان وقوات الاحتلال تخللها عمليات إلقاء حجارة.

 

 

#جنين #مقاومة #إطلاق صاروخ #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة