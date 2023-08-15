أرقام بارزة في الجولة الأولى للدوري الممتاز والأولى

غزة/ وائل الحلبي:

انطلقت منافسات الدوري الممتاز والدرجة الأولى وسط اثارة وندية كبيرتين، في ظل مساعي العديد من الفرق للمنافسة على لقب الممتاز أو على بطاقتي التأهل من الأولى.

مباراة اتحاد خانيونس والهلال في افتتاح الجولة الأولى من الدوري الممتاز والتي جرت بينهما على ملعب خانيونس، انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف، ليكون أول انتصار في المسابقة، فيما كان الهلال صاحب الخسارة الأولى.

رغم خسارة الهلال إلا أنه كان أول فريق يحصل على ركلة جزاء، والتي افتتح منها محمد نعيم عبيد سجل أهداف البطولة في الموسم الجديد، وشهد اللقاء حصول اتحاد خانيونس على ركلة الجزاء الثانية وسجل منها الفريق هدف الفوز في المباراة، وشهدت بقية المباريات احتساب 3 ركلات جزاء لفرق شباب جباليا والشاطئ وغزة الرياضي.

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وتمكن المهاجم خالد النبريص من تسجيل أول ثنائية في هذا الموسم وقاد بها فريقه لقلب تأخره إلى فوز، قبل أن يتمكن طارق أبو غنيمة من تسجيل هدفين في مباراة فريقه شباب رفح أمام شباب خانيونس.

ميسرة البواب مدافع اتحاد خانيونس كان صاحب السبق في الحصول على أول بطاقة صفراء في الدوري الممتاز، بعدما تسبب في ركلة جزاء الهلال بعد مرور 12 دقيقة على بداية المباراة، لتكون أول بطاقة من بين 27 بطاقة صفراء تم اشهارها في الجولة الأولى، وكان لقاء اتحاد خانيونس والهلال صاحب النصيب الأكبر من البطاقات برصيد 8 بطاقات صفراء.

مهند حسنين لاعب خدمات رفح كان صاحب البطاقة الحمراء الأولى في الدوري الممتاز، قبل أن يصبح محمد داوود لاعب الأهلي ثاني لاعب يحصل على البطاقة الحمراء.

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وعلى صعيد منافسات دوري الدرجة الأولى افتتح عبد الله الجدي مهاجم بيت حانون الأهلي أهداف البطولة، بتسجيله هدف فريقه الأول في مرمى البريج بعد مرور 36 دقيقة على بداية المباراة والتي انتهت بفوز بيت حانون 4/3، وكانت المباراة الاكثر تسجيلا للأهداف في الجولة الأولى التي شهدت تسجيل 16 هدفا.

ركلة جزاء واحدة تم احتسابها في الجولة الأولى كانت من نصيب بيت لاهيا والتي تصدى لها محمد شريم حارس مرمى أهلي النصيرات ويصبح أول حارس يتصدى لركلة جزاء، قبل أن يصبح شريم صاحب أول بطاقة حمراء.