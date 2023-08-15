بشرى سارة لاتحاد خانيونس قبل مواجهة خدمات رفح

وائل الحلبي:

حامت الشكوك في الساعات الماضية حول مشاركة المهاجم يوسف لولو، مع فريقه اتحاد خانيونس أمام خدمات رفح، في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

وقالت مصادر صحفية أن لولو سيغيب عن الملاعب لمدة لا تقل عن شهر، لكن الفحوصات الطبية أظهرت أن اللاعب لا يحتاج سوى لراحة لأيام قليلة قبل العودة إلى التدريبات الجماعية، حيث أنه عانى من شد خفيف في العضلة الخلفية.

وغاب لولو عن تدريبات اتحاد خانيونس في اليومين السابقين بعد مباراة الفريق أمام الهلال في افتتاح الجولة الأولى، والتي انتهت بفوز البرتقالي بهدفين مقابل هدف، قبل أن يعود للتواجد في التدريبات اليوم الثلاثاء.

واكتفى لولو بتدريبات خفيفة مع الفريق على أن يكون جاهزا للمشاركة في المران الرئيسي، قبل المباراة المرتقبة أمام خدمات رفح يوم السبت القادم.

وساهم لولو في تأهل اتحاد خانيونس لنصف نهائي كأس غزة للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على شباب جباليا بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الثمانية، قبل أن يشارك مع رفاقه في الفوز على الهلال في افتتاح مشواره في الدوري الممتاز.

المصدر / فلسطين أون لاين