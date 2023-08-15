فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بشرى سارة لاتحاد خانيونس قبل مواجهة خدمات رفح

رسمياً: الهلال يعلن التعاقد مع نيمار

الجبهة الشعبية تتهم حكومة رام الله بالسطو على مخصصات الأسر الفقيرة في غزة

بقيمة مليون دولار.. اليابان تقدم دعمًا طارئًا لإعادة إعمار مخيم جنين

ما هو الأكل المناسب لجرثومة المعدة؟

حماس تبارك نجاح مشروع "صفوة الحفاظ" وتشيد بدور دار القرآن الكريم

فصائل المقاومة: العدوان على الأقصى استفزاز خطير لشعبنا وأمتنا

"العواودة" تدعو لحراك محلي وعربي ودولي لوقف جرائم الاحتلال في القدس

حقيقة العرض السعودي الضخم الذي دفع مانشيني لترك منتخب إيطاليا

مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية.. بين حلم اللقب الأول وتكرار الإنجاز

بشرى سارة لاتحاد خانيونس قبل مواجهة خدمات رفح

15 اغسطس 2023 . الساعة 20:48 بتوقيت القدس
...
بشرى سارة لاتحاد خانيونس قبل مواجهة خدمات رفح
وائل الحلبي:

حامت الشكوك في الساعات الماضية حول مشاركة المهاجم يوسف لولو، مع فريقه اتحاد خانيونس أمام خدمات رفح، في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

وقالت مصادر صحفية أن لولو سيغيب عن الملاعب لمدة لا تقل عن شهر، لكن الفحوصات الطبية أظهرت أن اللاعب لا يحتاج سوى لراحة لأيام قليلة قبل العودة إلى التدريبات الجماعية، حيث أنه عانى من شد خفيف في العضلة الخلفية.

وغاب لولو عن تدريبات اتحاد خانيونس في اليومين السابقين بعد مباراة الفريق أمام الهلال في افتتاح الجولة الأولى، والتي انتهت بفوز البرتقالي بهدفين مقابل هدف، قبل أن يعود للتواجد في التدريبات اليوم الثلاثاء.

واكتفى لولو بتدريبات خفيفة مع الفريق على أن يكون جاهزا للمشاركة في المران الرئيسي، قبل المباراة المرتقبة أمام خدمات رفح يوم السبت القادم.

وساهم لولو في تأهل اتحاد خانيونس لنصف نهائي كأس غزة للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على شباب جباليا بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الثمانية، قبل أن يشارك مع رفاقه في الفوز على الهلال في افتتاح مشواره في الدوري الممتاز.

المصدر / فلسطين أون لاين
#خدمات رفح #اتحاد خانيونس #كأس غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة