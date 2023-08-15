بقيمة مليون دولار.. اليابان تقدم دعمًا طارئًا لإعادة إعمار مخيم جنين

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، عن تقديم منحة طارئة بقيمة مليون دولار أميركي لمخيم جنين شمال الضفة المحتلة، الذي تعرض لأضرار جسيمة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير عليه خلال شهر تموز/ يوليو الماضي.

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وقال المكتب التمثيلي للحكومة لليابان في فلسطين في بيان، إن اليابان ستنفذ من خلال هذه المنحة، المساعدة الإنسانية في مجالات مثل الصرف الصحي، والصحة، والاستجابة للذخائر غير المنفجرة، من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا).

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وأكد البيان، أن حكومة اليابان ستواصل جهودها نحو بناء الثقة بين الأطراف المعنية لتحقيق حل الدولتين، فيما يتعلق بـ"عملية السلام" في الشرق الأوسط.



وشهد مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين عدوانًا إسرائيليًا سافرًا خلال تموز الماضي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عشرات المواطنين ونزوح آلاف الأسر من منازلهم.

المصدر / فلسطين أون لاين