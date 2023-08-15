حماس تبارك نجاح مشروع "صفوة الحفاظ" وتشيد بدور دار القرآن الكريم

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، لجماهير شعبنا الفلسطيني نجاح مشروع "صفوة الحفاظ 2"، في قطاع غزة.

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وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، "إن "صفوة الحفاظ 2" هو مشروع قرآنـي مميز وحدث استثنائـي فريد من نوعه، مبينًا أن 1471 حافظًا وحافظة ما بين طبيب ومهندس ومعلم وصيدلي سردوا القرآن على جلسة واحدة، أصغرهم 8 أعـوام، في مشهد إيماني مهيب يرسم الوجه المشرق والمشرف لشعبنا وقطاعنا الحبيب".

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وثمن دور دار القرآن الكريم وكل العاملين فيها الذين أشرفوا وأداروا هذا المشروع بكل حكمة واقتدار وأظهروا وجه فلسطين المشرق للعالم.

وأشار القانوع، إلى أن غزة اليوم تقدم النموذج الأمثل في حفظ القرآن، فالحافظ فيها يسرد القرآن على جلسة واحدة ويخدم في المجتمع ويؤدي رسالته مربيًا وحافظًا ومرابطًا على أرضها يترقب التحرير والعودة.







المصدر / فلسطين أون لاين