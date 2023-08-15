فصائل المقاومة: العدوان على الأقصى استفزاز خطير لشعبنا وأمتنا

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن العدوان على المسجد الأقصى هو استفزاز خطير لشعبنا وأبناء أمتنا، والاحتلال لن يفلح في تحقيق أهدافه بفرض واقع تهويدي استيطاني جديد في الأقصى أو تقسيمه.

وأشارت الفصائل في نهاية اجتماعها الدوري بغزة، إلى أن شعبنا سيسقط كل مشاريع الاحتلال وأوهامه بالسيطرة على المسجد الأقصى وهدمه وبناء "الهيكل المزعوم" على أنقاضه.

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ودعت أبناء شعبنا في القدس والضفة لاستمرار وتكثيف الرباط في ساحات الأقصى للتصدي لاقتحامات قطعان المستوطنين وحمايته والذود عن قدسيته.

وحيت الفصائل، جماهير شعبنا في كل مكان، خاصًة في الضفة الباسلة والقدس على صمودهم وثباتهم الأسطوري أمام العدوان الإسرائيلي المتواصل عليهم.

وتابعت: "لن نتخلى عنهم فمعركتنا وأهدافنا واحدة وهي تحرير الأرض والمقدسات والخلاص من الاحتلال".

ونعت الفصائل، شهيدي عقبة جبر بمدينة أريحا، مؤكدًة أن دماءهم ستبقى "وقود استمرار ثورة شعبنا التي لن تتوقف حتى دحر الاحتلال".

وأشادت بمبادرة حركة "حماس" بإجراء انتخابات الهيئات المحلية في غزة، معتبرًة ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح، ويجب التقاطها والبناء عليها لتكون مقدمة وبوابة لإجراء الانتخابات العامة.

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ودعت إلى ضرورة إزالة كافة العراقيل والعقبات التي تقف دون تحقيق هذه الخطوة، "لما لها من أهمية في تحقيق الشراكة وتوحيد برامج البلديات وتحسين الخدمات المقدمة لأهلنا في غزة".

وأوضحت الفصائل، أن غزة ستبقى ساحة فخر في شتى ميادين العمل الوطني والسياسي والفصائلي والعسكري المشترك وكذلك في تحقيق الديمقراطية والعمل الموحد.

وباركت الجهود الكبيرة التي تبذلها دار القرآن الكريم ووزارة الأوقاف في إعداد برنامج "صفوة الحفاظ 2".

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وتابعت: "إن مشروع "صفوة الحفاظ 2" هو صورة ناصعة لغزة وأهلها ونشيد بالإخوة والأخوات الحافظين ونؤكد أنهم عنوان النصر القادم".

المصدر / فلسطين أون لاين