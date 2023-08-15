مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية.. بين حلم اللقب الأول وتكرار الإنجاز

يسعى مانشستر سيتي المتوج بثلاثية تاريخية الموسم الماضي لتفادي تكرار سيناريو خسارة درع المجتمع في أول مسابقة رسمية له هذا الموسم، وذلك عندما يواجه إشبييلة الإسباني على ملعب كارايسكاكيس اليوناني الأربعاء في الكأس السوبر الأوروبية لكرة القدم.

يلهث سيتي خلف لقبه الأول في المسابقة، ويأمل إشبيلية في أن يتصالح مجدداً مع الفوز حيث أحرز اللقب مرة واحدة في ست مشاركات وكان ذلك في اول ظهور له أمام مواطنه برشلونة عام 2006 (فاز 3-صفر في موناكو)، قبل أن يُمنى بخمس هزائم قارية.

ويأمل رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا في الظفر بثاني ألقابهم القارية بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي للمرة الاولى في تاريخ النادي، في حين تابع إشبيلية فرض هيمنته على مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بنسختيها القديمة والجديدة بإحرازه اللقب على حساب روما الإيطالي ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وتميل الأرقام لصالح سيتي الذي فاز في جميع مبارياته الاربع بمواجهة إشبيلية، آخرهما في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ليحتل النادي الاسباني المركز الثالث في مجموعته ويتأهل لخوض مسابقة "يوروبا ليغ" التي احرز لقبها.

وبعدما فشله في احراز مسابقة درع المجتمع التي تسبق انطلاق منافسات الدوري أمام ارسنال بركلات الترجيح 1-4 (تعادلا 1-1 في الوقت الأصلي، استهل سيتي الدفاع عن لقبه في بريميرليغ بفوز صريح على بيرنلي 3-صفر.

المصدر / فلسطين اونلاين