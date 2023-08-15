الاتحاد الأوروبي يقدم 22 مليون يورو لدفع مخصصات الشؤون الاجتماعية

قدم الاتحاد الأوروبي 22 مليون يورو لدفع المخصصات الاجتماعية للأسر الفلسطينية الفقيرة، من خلال البرنامج الوطني للتحويلات النقدية الذي تستفيد منه71،162 أسرة فلسطينية ضعيفة.

وقال مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة وغزة، في بيان له اليوم الثلاثاء: "اليوم، ساهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 22 مليون يورو لدعم الأسر الفلسطينية الأكثر ضعفاً في ظل هذه الأزمة الاقتصادية والمالية القاسية بشكل خاص. وقد تم توجيه التمويل الأوروبي من خلال آلية بيغاس لدفع المخصصات الاجتماعية لـ 71،162 أسرة تحت خط الفقر المدقع. كما أن هناك 37774 أسرة أخرى تغطيها ميزانية حكومة السلطة الفلسطينية."

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وقالت ماريا فيلاسكو، نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي "لا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزماً بدعم نظام الحماية الاجتماعية الفلسطيني، حتى في ظل الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية".

وأضافت: "لقد واجه برنامج التحويلات النقدية الجاري عقبات مالية غير مسبوقة أكدت ضرورة تضافر الجهود بين الشركاء لضمان استدامة النظام الفلسطيني للمخصصات الاجتماعية".

وتابعت: "إن الحماية الاجتماعية هي حق جوهري يشكل احترامه مسؤولية جماعية لأصحاب المسؤولية لحمايته، بحيث يتم ضمان وصول الخدمات الأساسية للجميع الجميع".

المصدر / فلسطين أون لاين