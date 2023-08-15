أبو كويك يدعو للتكاتف لردع المستوطنين ووقف اعتداءاتهم بالضفة

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس الشيخ حسين أبو كويك، إلى التكاتف ورص الصف الفلسطيني من أجل ردع المستوطنين، ووقف اعتداءاتهم المتنامية في بلدة يتما بنابلس وكافة مناطق الضفة الغربية.

وأكد أبو كويك أن الوحدة الشعبية والفصائلية سلاحٌ مهم لمواجهة جرائم المستوطنين، وخطط التهجير التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة.

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وشدد على أهمية اللجان الشعبية في حماية الممتلكات الفلسطينية، والتصدي لاعتداءات المستوطنين التي تستهدف أراضينا، وتتم تحت غطاء ودعم حكومة الاحتلال اليمينية.

وتواجه بلدة يتما الواقعة جنوب نابلس الاستيطان وتضييقات الاحتلال، في ظل معاناة مستمرة جراء مخططات التوسع الاستيطاني والهدم والتهجير.

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وأخطرت سلطات الاحتلال مؤخرا، بهدم ووقف بناء 15 منزلاً في بلدة يتما جنوب نابلس، إلى جانب إخطارين بهم جدارين في الأراضي الزراعية شمال الضفة الغربية.

وتواصلت اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين أمس، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها مسيرة استفزازية لمستوطنين مسلحين بالخليل.

وجابت المسيرة الاستفزازية شارع الشهداء وحي السهلة وصولاً إلى المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة وسط الخليل، بمشاركة مئات المستوطنين المدججين بالسلاح.

المصدر / فلسطين أون لاين