30 قتيلًا في انفجار بمحطة بنزين في داغستان الروسية

قال مسؤولون محليون اليوم الثلاثاء إن ما لا يقل عن 30 شخصًا لقوا حتفهم على إثر وقوع انفجار في محطة بنزين في جمهورية داغستان الروسية في القوقاز.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلًا عن وزارة إدارة الطوارئ الروسية، أن 75 شخصًا أصيبوا في الانفجار الذي وقع في عاصمة داغستان، محج قلعة.

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وكانت السلطات قد تحدَّثت في البداية عن وقوع 27 قتيلًا.

وأوضحت السلطات أن عملية البحث عن الضحايا وإزالة الانقاض مستمرة.

وقد تمَّ فتح تحقيق بشأن الانفجار الذي وقع مساء أمس الإثنين.

ويُعتقد أن تجاهل قواعد السلامة ربما يكون السبب وراء الحادث.

المصدر / وكالات