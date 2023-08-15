فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

30 قتيلًا في انفجار بمحطة بنزين في داغستان الروسية

معلمون يطالبون "اشتية" بتلبية حقوقهم قبل بدء العام الدراسي

1471 حافظًا وحافظة يسردون القرآن في جلسة واحدة بغزة اليوم

رباط الأطفال.. شكل جديد من غرس الانتماء وزرع بذور الحب للأقصى

الاحتلال يقرّر اعتقال الناشطة آية خطيب 4 سنوات

لجنة: 60 معتقلًا سياسيًّا في سجون السلطة بالضفة الغربية

"السلطة" تواصل اعتقالاتها السياسية وتداهم منازل محررين بجنين

قفزة جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

"القسام" تعلن استيلاءها على طائرة استطلاع إسرائيلية شرق غزة

إشادة فلسطينية بدعوة حماس لعقد لقاء تشاوري لإجراء انتخابات الهيئات المحلية

30 قتيلًا في انفجار بمحطة بنزين في داغستان الروسية

15 اغسطس 2023 . الساعة 13:54 بتوقيت القدس
...
توضيحية

قال مسؤولون محليون اليوم الثلاثاء إن ما لا يقل عن 30 شخصًا لقوا حتفهم على إثر وقوع انفجار في محطة بنزين في جمهورية داغستان الروسية في القوقاز.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلًا عن وزارة إدارة الطوارئ الروسية، أن 75 شخصًا أصيبوا في الانفجار الذي وقع في عاصمة داغستان، محج قلعة.

اقرأ أيضًا: 31 قتيلًا و7 إصابات بانفجار داخل مطعم شواء بالصين

وكانت السلطات قد تحدَّثت في البداية عن وقوع 27 قتيلًا.

وأوضحت السلطات أن عملية البحث عن الضحايا وإزالة الانقاض مستمرة.

وقد تمَّ فتح تحقيق بشأن الانفجار الذي وقع مساء أمس الإثنين.

ويُعتقد أن تجاهل قواعد السلامة ربما يكون السبب وراء الحادث.

المصدر / وكالات
#انفجار #انفجار محطة بنزين #داغستان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة