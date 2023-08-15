لجنة: 60 معتقلًا سياسيًّا في سجون السلطة بالضفة الغربية

وثَّقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، اعتقال أجهزة أمن السلطة لـ60 شخصًا من مناطق متفرقة وذلك على خلفية سياسية.

واستهجنت اللجنة اقتحام أجهزة السلطة في جنين فجر اليوم لمنازل عدد من الأسرى المحررين في بلدة برقين، واختطاف الأسيرين المحررين محمود خالد صبح، وعلام عدنان عتيق، وسط إطلاق نار كثيف وترهيب للنساء والأطفال.

كما واستنكرت اللجنة، ما أقدم عليه وقائي السلطة في نابلس من اختطاف الأسير المحرَّر نصر مبروكة شقيق الشهيد أدهم مبروكة" الشيشاني" بعد الاعتداء عليه بطريقة همجية الليلة الماضية.

واقتحمت أجهزة السلطة في نابلس أمس، منزل عائلة بشكار وأطلقت النار على منزل العائلة واعتدت على النساء، واعتقلت الأسير المحرَّر عنان بشكار ونجله إسلام.

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وتواصل الأجهزة لليوم الثالث على التوالي، اعتقال الأسير المحرَّر عبد الرحمن رشدان الذي أمضى 19 سنة في سجون الاحتلال، والأسير المحرَّر يعقوب حسين من بلدة بيرزيت والذي أمضى 5 سنوات، والأسير المحرَّر فادي العمور الذي أمضى 8 سنوات في سجون الاحتلال.

وأكدت اللجنة أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن سلسلة انتهاكات تمارسها أجهزة السلطة في الضفة وحملتها المتواصلة لملاحقة واعتقال الأسرى المحررين والنشطاء على خلفية سياسية وحرية الرأي والتعبير ومقاومة الاحتلال.

ونوَّهت إلى أن أجهزة السلطة تواصل اعتقال ما يزيد عن 60 مواطنًا في سجونها على خلفيات سياسية.

وطالبت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين كافة، الجهات المعنية التدخل الفوري لوقف ملاحقة أجهزة السلطة الأسرى المحررين والنشطاء والمطاردين للاحتلال، والكف عن قمع المواطنين واستهدافهم على خلفية نشاطهم السياسي وعملهم النقابي ومقاومة الاحتلال، والإفراج العاجل عن المعتقلين السياسيين في سجونها.

المصدر / فلسطين أون لاين