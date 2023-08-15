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بالفيديو "القسام" تعلن استيلاءها على طائرة استطلاع إسرائيلية شرق غزة

15 اغسطس 2023 . الساعة 11:40 بتوقيت القدس
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أرشيفية

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تمكنها يوم أمس الإثنين من الاستيلاء على طائرةٍ صهيونيةٍ مسيَّرة من نوع "أوربيتر K1".

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وقالت الكتائب في بلاغ عسكري صادر عنها اليوم الثلاثاء، إن الطائرة الإسرائيلية كانت في مهمة استطلاع معادية في أجواء شرق غزة.

وتنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي، مهمة مراقبة مستمرة لقطاع غزة، عبر تسيير الطائرات الاستطلاعية، وقد استعانت بهذه الطائرة منذ عدَّة سنوات، حيث تقوم إلى جانب مهامها من الرصد والمراقبة بعمليات الاغتيال والتصفية للمقاومين.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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