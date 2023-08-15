إشادة فلسطينية بدعوة حماس لعقد لقاء تشاوري لإجراء انتخابات الهيئات المحلية

غزة/ جمال غيث:

أشاد ممثلو الفصائل الوطنية والإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني بعقد حركة المقاومة الإسلامية حماس، لقاءً وطنيًا تشاوريًا حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية -البلديات- في قطاع غزة.

وعقدت حركة حماس أمس، لقاءً استضافت فيه شخصيات فصائلية وممثلين عن المجتمع المدني حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة.

ودعا المشاركون في اللقاء، لأن يكون دافعًا حقيقيًا لتنظيم انتخابات "المجلس التشريعي والوطني والرئاسة" وتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة حكومة الاحتلال الفاشية في مواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

مرحلة قادمة

وأثنى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، على دعوة حركة حماس لعقد اللقاء الوطني، معربًا عن تقديره لهذه الخطوة، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها شعبنا وقضيتنا والتي تجعل من عقد الانتخابات وسيلة للخروج من الأزمات نعيشها.

وأكد حبيب في حديث لصحيفة "فلسطين" أهمية مشاركة الجميع في مثل تلك اللقاءات وتحمل المسؤولية المشتركة في إدارة الأوضاع الداخلية وتقديم الخدمات للشعب.

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وأضاف أن شعبنا يستحق كل جهد وتفانٍ في خدمته، مشيدًا بأهمية إجراء الانتخابات الهيئات المحلية، معربًا عن أمله أن تكون هذه الخطوة الأولى نحو تنظيم انتخابات شاملة للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسة.

في حين أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ماهر مزهر، أهمية اللقاء التشاوري كمحطة مهمة وأساسية، داعيًا إلى توحيد الجهود وتجاوز أي عقبات أو خلافات قد تظهر "لأن نجاح هذه الخطوة سيمهد الطريق للمرحلة القادمة".

ووصف مزهر لصحيفة "فلسطين" الاجتماع التشاوري، بالخطوة المهمة التي تسهم في التأسيس لإجراء الانتخابات في كل القطاعات بدءًا من الاتحادات الطلابية والنقابات وصولًا إلى الانتخابات "التشريعية والرئاسية ومجلس وطني توحيدي جديد يكون قادرًا على حمل لواء هذه المرحلة في مواجهة الحكومة الإسرائيلية الفاشية ومواجهة التحديات المستقبلية.

مطلب وطني

وأشاد القيادي في حركة المبادرة الوطنية، نبيل دياب، بموقف حركة حماس، الذي دعت فيه الكل الفلسطيني لحضور اللقاء الوطني التشاوري.

وأكد دياب، في حديث مع صحيفة "فلسطين" أن اللقاء الوطني يمثل خطوة عملية مهمة نحو تنظيم انتخابات البلديات، وسيسهم في تمكين شعبنا من ممارسة حقه الديمقراطي.

وشدد على ضرورة أن يكون اللقاء الوطني دافعًا حقيقيًا لعقد المزيد من اللقاءات التشاورية وصولًا لتنظيم انتخابات "المجلس التشريعي والوطني والرئاسة".

وذكر المدير العام لمركز حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية محسن أبو رمضان، أن حركة حماس نجحت في إشراك قوى المجتمع الفلسطيني ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية بإجراء الانتخابات للبلديات.

وأكد أبو رمضان في حديث مع صحيفة "فلسطين" أن إجراء انتخابات البلديات مطلب وطني مجمع عليه من كل الفصائل والقوى ومن الممكن أن يشكل أداة لكسر حالة الركود وخلق حالة من الحراك الديمقراطي في بنية المجتمع وعلى طريق إجراء الانتخابات العامة التشريعية والمجلس الوطني والرئاسة وفق قرارات الأمناء العامين وقرارات الإجماع الوطني الفلسطيني.

مشاركة فاعلة

ورحب المدير العام لشؤون العشائر بوزارة الداخلية، د. علاء الدين العكلوك، بدعوة حركة حماس، لعقد اللقاء الوطني، عادًا إياها خطوة تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، إذ تعكس الدعوة إرادة الحركة في الاستماع إلى مطالب الشعب والمشاركة الفاعلة في صناعة القرار.

ودعا العكلوك، عبر صحيفة "فلسطين" جميع أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة في بناء الهيئات المحلية، عادًّا أن ذلك يؤسس لعقد انتخابات المجلس الوطني والتشريعي والرئاسية.

في حين وصف الكاتب والمحلل السياسي، مصطفى الصواف، دعوة "حماس"، لعقد لقاء تشاوري حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية بإيجابية.

ورأى الصواف خلال حديثه لصحيفة "فلسطين" أن هذه الدعوة تأتي في وقت مناسب يمكن أن يكون فيه الجميع مشاركًا في إدارة القطاع، وذلك من أجل تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني وصولًا إلى تحقيق الوحدة الوطنية.

وحث جميع القوى والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في حمل المسؤولية والعمل المشترك لخدمة سكان القطاع، مشددًا على أهمية تعاون جميع الأطراف لتحقيق تقدم حقيقي وتلبية احتياجات وتطلعات شعبنا.