فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قفزة جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

1471 حافظًا وحافظة يسردون القرآن في جلسة واحدة بغزة اليوم

إشادة فلسطينية بدعوة حماس لعقد لقاء تشاوري لإجراء انتخابات الهيئات المحلية

الاحتلال يواصل اعتقال 170 طفلاً في ظروف صعبة

بحرية الاحتلال تعتقل صيادَيْن شمال مدينة غزة

الأسرى والمحررين: 44 مواطنًا يتوجَّهون لزيارة ذويهم في سجن نفحة

حماس تزف شهيدي أريحا وتؤكد استمرار ثورة شعبنا دفاعاً عن نفسه ومقدساته

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

"عين الهوية" شريان حياة زارعي ومقصد سياحي فلسطيني

القانوع: اقتحام مخيم عقبة جبر وارتقاء شهيدين جريمة سيدفع الاحتلال ثمنها

حماس تزف شهيدي أريحا وتؤكد استمرار ثورة شعبنا دفاعاً عن نفسه ومقدساته

15 اغسطس 2023 . الساعة 11:25 بتوقيت القدس
...
شعار حركة حماس

زفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية الشهيد البطل الشاب: محمد ربحي نجوم (24 عامًا)، والشهيد البطل الفتى: قصي عمر الولجي (17 عامًا) اللذين ارتقيا بنيران قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر غرب مدينة أريحا.

وحيت "حماس" في بيان لها، المقاومين الأبطال الذين تصدوا لعدوان الاحتلال الفاشي، مؤكدة أن دماء الشهداء التي روت أرض فلسطين ستزيد من عزم ثوارنا ومقاومتهم دفاعاً عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وفي المقدّمة منها المسجد الأقصى المبارك، قبلة المسلمين الأولى.

اقرأ أيضا: القانوع: اقتحام مخيم عقبة جبر وارتقاء شهيدين جريمة سيدفع الاحتلال ثمنها

واستشهد شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر شرقي أريحا فجر اليوم الأحد.

وبحسب وزارة الصحة فإن الشهيدين محمد نجوم وقصي الولجي أصيبا بجراح حرجة، نقلا إلى مستشفى أريحا، ولاحقا أعلن عن استشهادهما.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #عقبة جبر #شهداء أريحا #شهيدي أريحا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة