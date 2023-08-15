حماس تزف شهيدي أريحا وتؤكد استمرار ثورة شعبنا دفاعاً عن نفسه ومقدساته

زفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية الشهيد البطل الشاب: محمد ربحي نجوم (24 عامًا)، والشهيد البطل الفتى: قصي عمر الولجي (17 عامًا) اللذين ارتقيا بنيران قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر غرب مدينة أريحا.

وحيت "حماس" في بيان لها، المقاومين الأبطال الذين تصدوا لعدوان الاحتلال الفاشي، مؤكدة أن دماء الشهداء التي روت أرض فلسطين ستزيد من عزم ثوارنا ومقاومتهم دفاعاً عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وفي المقدّمة منها المسجد الأقصى المبارك، قبلة المسلمين الأولى.

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واستشهد شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر شرقي أريحا فجر اليوم الأحد.

وبحسب وزارة الصحة فإن الشهيدين محمد نجوم وقصي الولجي أصيبا بجراح حرجة، نقلا إلى مستشفى أريحا، ولاحقا أعلن عن استشهادهما.

المصدر / فلسطين أون لاين