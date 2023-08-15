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بحرية الاحتلال تعتقل صيادَيْن شمال مدينة غزة

15 اغسطس 2023 . الساعة 09:44 بتوقيت القدس
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بحرية الاحتلال تعتقل صيادين - أرشيف

اعتقل بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، صيادين اثنين قبالة بحر شمال مدينة غزة، واستولت على مركب صيد كانا على متنه.

وقال اتحاد لجان الصيادين، خلال تصريحات صحفية: إن "جنود بحرية الاحتلال هاجموا مركب صيد صغيرًا وحاصروه على بعد نحو ثلاثة أميال قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، واستولَوا عليه، واعتقلوا صيادين، وهما: رأفت علي السلطان (50 عاماً)، ومحمد رفيق السلطان (25 عاماً) واقتادوهما إلى ميناء أسدود".

يُشار إلى أن بحرية الاحتلال تتعمَّد يوميّاً مهاجمة الصيادين، بإطلاق الرصاص عليهم واعتقالهم وتخريب شباك الصيد الخاصة بهم، أو الاستيلاء على مراكبهم ومنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

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ويعدُّ الصيد واحداً من أهم المهن التي يعمل بها سكان غزة، ووفق نقابة الصيادين الفلسطينيين، فإن نحو 4 آلاف صياد في القطاع، يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون في هذا النشاط.

وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل غير مسبوق، خلال سنوات الحصار، نتيجة تراجع حجم الصيد اليومي، بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.

وتستهدف قوات الاحتلال الصيادين في عرض البحر بشكل يومي، في انتهاكات تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق قطاع غزة، منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 آب/ أغسطس 2014، برعاية مصرية.

وتنصُّ اتفاقية (أوسلو) الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، على السماح للصيادين بالإبحار مسافة 20 ميلًا بحريًا على طول شواطئ قطاع غزة، إلا أن الاحتلال قلَّص المسافة إلى 6 أميال بحرية فقط، وفي بعض الأحيان يمنعها تماماً.

المصدر / فلسطين أون لاين
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