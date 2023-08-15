1471 حافظًا وحافظة يسردون القرآن في جلسة واحدة بغزة اليوم

غزة/نور الدين صالح:

بدأ فجر اليوم 1471 حافظًا وحافظة في قطاع غزة، بسرد القرآن الكريم في جلسة واحدة، ضمن مشروع "صفوة الحفاظ 2"، الذي أطلقته جمعية دار القرآن الكريم والسنة.

وأعلن المدير العام للجمعية في غزة، د. بلال عماد، عن انتهاء التجهيزات اللازمة لمشروع "صفوة الحفاظ 2"، الذي انطلق فجر اليوم وسيتواصلُ حتى صلاة المغرب، إذ سيكون يومًا قرآنيًا عالميًا.

وأوضح عماد لصحيفة "فلسطين"، أن مكان تسميع القرآن الكريم سيكون في مسجد الإمام الشافعي لفئة الحفاظ، وفي مسجدَي التقوى وفلسطين، بمدينة غزة لفئة الحافظات.

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وبين أن المشروع ستشارك فيه فئات عديدة من المجتمع الفلسطيني، حيث سيكون أصغر الحفاظ بعُمر ثمانية أعوام، وأكبرهم 72 عامًا، كما سيشارك 26 من ذوي الإرادة، و163 معلمًا ومعلمة، و34 من رجال الأمن، و90 طبيبًا وحكيمًا وصيدلانيًا.

ولفت عماد إلى أن هذا المشروع بنسخته الثانية جرى تنفيذه مع كل الشركات ومكونات العمل القرآني، حيث تجلس الجمعيات القرآنية في غزة على طاولة واحدة، من حيث التخطيط والإبداع في سبيل رفعة وخدمة كتاب الله.

وكانت دار القرآن الكريم والسنة نفذت مشروع "صفوة الحفاظ 1"، العام الماضي، بمشاركة 581 حافظًا وحافظة.