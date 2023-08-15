تخللها مواجهات.. حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من المواطنين.

وبحسب مصادر محلية تركزت الاقتحامات والاعتقالات في محافظات الخليل، وبيت لحم، وجنين، خلالها تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سيف أبو عامرية، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه من بلدة زعترة شرق بيت لحم.

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ومن محافظة أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر الشاب محمد نصر أبو العسل من منزله.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وبحسب المصادر فإن المعتقلين الثلاثة هم مهدي محمد حماد أبو مارية، ومحمد ذياب صبارنة، وإبراهيم عيسى بحر، ونقلتهم إلى معسكر "عصيون" المقام على أراضي البلدة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة يعبد قضاء جنين، فيما تم احتجاز ثلاثة شبان.

واقتحمت قوات الاحتلال يعبد، ما أدى إلى اندلاع مواجهات تركزت في مركز البلدة، حيث احتجزت تلك القوات ثلاثة شبان لم تعرف هوياتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين