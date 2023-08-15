الأسرى والمحررين: 44 مواطنًا يتوجهون لزيارة ذويهم في سجن نفحة

قالت وزارة الأسرى والمحررين، إن (44) مواطنًا من ذوي أسرى قطاع غزة توجهوا فجر اليوم الثلاثاء (لزيارة (26) أسيرًا من أبنائهم في سجن نفحة الصحراوي.

وبحسب الوزارة رافق طاقم منها برئاسة أ. نبيل حجاج مدير عام الأنشطة الأهالي لحظة انطلاقهم من أمام مقر الصليب الأحمر ضمن برنامج "مؤازرة" لتعزيز ودعم صمود ذوي الأسرى.

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وأكد حجاج أن الاحتلال لا زال يمنع نحو 100 أسير من قطاع غزة من زيارة ذويهم من أكثر من 7 أعوام تحت أسباب وذرائع واهية، مطالبا المنظمات الدولية ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الجريمة الإنسانية المتواصلة.

المصدر / فلسطين أون لاين