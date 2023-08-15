فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أسعار المنتجات الزراعية في قطاع غزة الثلاثاء 15 أغسطس

"عين الهوية" شريان حياة زارعي ومقصد سياحي فلسطيني

الانتخابات المحلية استحقاق ديمقراطي ومطلب وطني

ماذا بعد دعوة حماس إلى إجراء انتخابات بلدية في محافظات غزة؟

علاقات مع السعودية مقابل تجميد الاستيطان

أثمان إسرائيلية مترتبة على طريق الانقلاب القانوني

شهيدان برصاص قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

15 أغسطس في ذاكرة الأحداث

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الثلاثاء 15 أغسطس

القانوع: اقتحام مخيم عقبة جبر وارتقاء شهيدين جريمة سيدفع الاحتلال ثمنها

15 اغسطس 2023 . الساعة 09:10 بتوقيت القدس
...
الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع

أكد الناطق باسم حركة حماس د. عبد اللطيف القانوع أن اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم عقبة جبر وارتقاء شهيدين، جريمة جديدة تضاف للسجل الإجرامي الأسود لحكومة المستوطنين المتطرفة التي ستدفع ثمن جرائمها وعدوانها على شعبنا الفلسطيني.

وشدد القانوع اليوم الثلاثاء في تصريح صحفي، على أن تصعيد وتيرة العدوان واقتحام الاحتلال للمدن والمخيمات وارتقاء الشهداء لن يحد من قدرة شعبنا على مواصلة طريق الثورة والنضال، أو ينال من إرادته الصلبة في مواجهة الاحتلال والانتقام لدماء الشهداء.

اقرأ أيضا: بالفيديو شهيدان برصاص قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر

واستشهد شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر شرقي أريحا فجر اليوم الأحد.

وبحسب وزارة الصحة فإن الشهيدين محمد نجوم وقصي الولجي أصيبا بجراح حرجة، نقلا إلى مستشفى أريحا، ولاحقا أعلن عن استشهادهما.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #عبد اللطيف القانوع #القانوع #مخيم عقبة جبر #عقبة جبر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة