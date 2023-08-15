القانوع: اقتحام مخيم عقبة جبر وارتقاء شهيدين جريمة سيدفع الاحتلال ثمنها

أكد الناطق باسم حركة حماس د. عبد اللطيف القانوع أن اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم عقبة جبر وارتقاء شهيدين، جريمة جديدة تضاف للسجل الإجرامي الأسود لحكومة المستوطنين المتطرفة التي ستدفع ثمن جرائمها وعدوانها على شعبنا الفلسطيني.

وشدد القانوع اليوم الثلاثاء في تصريح صحفي، على أن تصعيد وتيرة العدوان واقتحام الاحتلال للمدن والمخيمات وارتقاء الشهداء لن يحد من قدرة شعبنا على مواصلة طريق الثورة والنضال، أو ينال من إرادته الصلبة في مواجهة الاحتلال والانتقام لدماء الشهداء.

اقرأ أيضا: بالفيديو شهيدان برصاص قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر

واستشهد شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر شرقي أريحا فجر اليوم الأحد.

وبحسب وزارة الصحة فإن الشهيدين محمد نجوم وقصي الولجي أصيبا بجراح حرجة، نقلا إلى مستشفى أريحا، ولاحقا أعلن عن استشهادهما.

المصدر / فلسطين أون لاين